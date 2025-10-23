Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Gündem
 Merve Yaz

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Onlardan biri de İzmir Foça oldu. Kısa süreli yağan sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerleri sular altında kaldı, rögarlar taşınca yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar mahsur kaldı, evleri su baştı. İzmir Valiliği, sel sularında kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ

Özellikle 'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

Kent sakinleri, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

1 KİŞİ KAYIP

İzmir Valiliği, sularında kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bir İzmirli'nin suyla kaplanan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp

Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

