ChatGPT çöktü mü neden hata veriyor? Erişim sorunları yaşanıyor

Aktarılan bilgilere göre, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 16:00 civarında başlayan ve 18:00 dolaylarında zirveye çıkan kesinti nedeniyle ChatGPT kullanıcıları platforma erişimde güçlük çekmeye başladı.

Sisteme bağlanmaya çalışan veya sohbet başlatmak isteyen kullanıcılar, “Ayarlar alınamadı” gibi hata mesajları alıyor. Bu problem hem web ara yüzünde hem de mobil uygulamalarda görülüyor.

Downdetector gibi arıza takip servislerindeki kullanıcı bildirimleri, sorunun sadece belli bir bölgeyle sınırlı olmadığını ve küresel bir kesinti yaşandığını ortaya koyuyor.

Raporlardaki ani artış, kullanıcıların aynı anda hizmete ulaşamadığını gösteriyor.

Meydana gelen erişim sıkıntısının asıl nedeni henüz açıklanmadı.

CHATGPT NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

OpenAI tarafından henüz konuya dair detaylı bir resmi açıklama yapılmamış olsa da şirketin sorunu gidermek için çalışmalarına devam ettiği bildiriliyor.

Daha önce de benzer kesintiler yaşayan platform, bu tarz problemleri genellikle kısa sürede çözmüştü.

Bu nedenle mevcut erişim aksaklığının da kısa zamanda giderilmesi ve ChatGPT’nin yeniden sorunsuz şekilde çalışmaya başlaması bekleniyor.