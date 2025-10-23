Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 23.10.2025

ChatGPT çöktü mü neden hata veriyor? Erişim sorunları yaşanıyor

ChatGPT’ye erişimde dünya çapında aksaklıklar yaşanıyor. Türkiye’deki pek çok kullanıcı da dâhil olmak üzere, platforma giriş yapmaya çalışanlar hata uyarılarıyla karşılaşıyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 19:17

Aktarılan bilgilere göre, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 16:00 civarında başlayan ve 18:00 dolaylarında zirveye çıkan kesinti nedeniyle kullanıcıları platforma erişimde güçlük çekmeye başladı.

Sisteme bağlanmaya çalışan veya sohbet başlatmak isteyen kullanıcılar, “Ayarlar alınamadı” gibi mesajları alıyor. Bu problem hem web ara yüzünde hem de mobil uygulamalarda görülüyor.

Downdetector gibi takip servislerindeki kullanıcı bildirimleri, sorunun sadece belli bir bölgeyle sınırlı olmadığını ve küresel bir kesinti yaşandığını ortaya koyuyor.

Raporlardaki ani artış, kullanıcıların aynı anda hizmete ulaşamadığını gösteriyor.

Meydana gelen erişim sıkıntısının asıl nedeni henüz açıklanmadı.

CHATGPT NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

tarafından henüz konuya dair detaylı bir resmi açıklama yapılmamış olsa da şirketin sorunu gidermek için çalışmalarına devam ettiği bildiriliyor.

Daha önce de benzer kesintiler yaşayan platform, bu tarz problemleri genellikle kısa sürede çözmüştü.

Bu nedenle mevcut erişim aksaklığının da kısa zamanda giderilmesi ve ChatGPT’nin yeniden sorunsuz şekilde çalışmaya başlaması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT neden erişim hatası veriyor?
Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmadı ancak küresel çapta yaşanan bir sunucu veya bağlantı hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.
ETİKETLER
#chatgpt
#openaı
#erişim sorunu
#arıza
#hata
#Servis Kesintisi
#Aktüel
