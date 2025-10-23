ABD'nin ağır yaptırım darbesi sonrası Putin'den ilk yorum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımları ağırlaştıran kararı sonrası açıklama yaptı. Putin bu durumun dostça olmadığını belirterek "Yaptırımlar ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkiler, diyaloğun sürmesini istiyoruz" dedi.
Putin "ABD'nin yeni yaptırımları Rusya'ya baskı yapmaya yönelik bir girişimdir. Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor. Yaptırımlar dostane bir eylem değil. Rusya'nın yanıtı sert olur" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...