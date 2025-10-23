ABD'nin ağır yaptırım darbesi sonrası Putin'den ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yaptırımları ağırlaştıran kararı sonrası açıklama yaptı. Putin bu durumun dostça olmadığını belirterek "Yaptırımlar ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkiler, diyaloğun sürmesini istiyoruz" dedi.

"RUSYA'NIN YANITI SERT OLUR"

Putin "ABD'nin yeni yaptırımları Rusya'ya baskı yapmaya yönelik bir girişimdir. Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor. Yaptırımlar dostane bir eylem değil. Rusya'nın yanıtı sert olur" ifadelerini kullandı.

