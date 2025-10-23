Torunu için kendini feda etti: 4 yaşındaki çocuk için bir an gözünü kırpmadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki araç birden harekete geçti. 4 yaşındaki torununun ezilme riskini fark eden kadın torununu kurtardı ancak kendisi aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

61 YAŞINDAKİ KADIN TORUNUNU KURTARDI

Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, sürücüsü olmayan 09 F 0644 plakalı otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.

Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.