Yaşam
Torunu için kendini feda etti: 4 yaşındaki çocuk için bir an gözünü kırpmadı

Aydın'da 4 yaşındaki torununun üzerine doğru otomobilin geldiğini gören Fatma Dinç, bir an bile gözünü kırpmadan kendini aracın önüne attı. Torununu kurtaran kadın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün hatası fark edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 20:13

'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki araç birden harekete geçti. 4 yaşındaki torununun ezilme riskini fark eden kadın torununu kurtardı ancak kendisi aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

Torunu için kendini feda etti: 4 yaşındaki çocuk için bir an gözünü kırpmadı

61 YAŞINDAKİ KADIN TORUNUNU KURTARDI

Beşeylül Mahallesi Meltem Sokak'ta, sürücüsü olmayan 09 F 0644 plakalı otomobilin sokakta oynayan torunu O.D'ye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.

Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.

Torunu için kendini feda etti: 4 yaşındaki çocuk için bir an gözünü kırpmadı

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

