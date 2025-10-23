Öğrencilerin gözleri önünde dehşet! Veli öğretmene saldırdı

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da bir okulda öğle saatlerinde görevli olan öğretmen Z.Ö. ile bir öğrencinin velisi M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.Ç. öğretmene fiziksel saldırıda bulundu.

VELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından öğretmen Z.Ö. darp raporu alarak veliden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

EĞİTİM BİR SEN'DEN ÖĞRETMENE DESTEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Alanya Temsilcisi Mustafa Karagedik, "Olay sonrası öğretmenimiz tarafından darp raporu alınmış, saldırı anı ise okulun güvenlik kameralarına açık biçimde yansımıştır. Öğretmene, bir eğitimciye hele de bir erkek veli tarafından uygulanan fiziksel şiddet, bir saldırıdan, şiddetten ibaret olmayıp, ülkemizin yarınlarına, geleceğine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİP EDECEĞİZ"

Sendika olarak öğretmenlerin her daim yanlarında olacaklarını vurgulayan Karagedik, "Saldırganın en ağır cezayı alması için tüm adli ve hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Hiçbir saldırı ve şiddet bizleri görevimizi yapmaktan vazgeçiremez" ifadelerini kullandı. Öte yandan yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.