TGRT Haber
17°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Öğrencilerin gözleri önünde dehşet! Veli öğretmene saldırdı

Antalya'da bir öğretmen veli tarafından darp edildiğini belirterek şikayette bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan veli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da bir okulda öğle saatlerinde görevli olan öğretmen Z.Ö. ile bir öğrencinin velisi M.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından M.Ç. öğretmene fiziksel saldırıda bulundu.

Öğrencilerin gözleri önünde dehşet! Veli öğretmene saldırdı

VELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından öğretmen Z.Ö. raporu alarak veliden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Öğrencilerin gözleri önünde dehşet! Veli öğretmene saldırdı

EĞİTİM BİR SEN'DEN ÖĞRETMENE DESTEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Bir-Sen Alanya Temsilcisi Mustafa Karagedik, "Olay sonrası öğretmenimiz tarafından darp raporu alınmış, anı ise okulun güvenlik kameralarına açık biçimde yansımıştır. Öğretmene, bir eğitimciye hele de bir erkek veli tarafından uygulanan , bir saldırıdan, şiddetten ibaret olmayıp, ülkemizin yarınlarına, geleceğine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Öğrencilerin gözleri önünde dehşet! Veli öğretmene saldırdı

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TAKİP EDECEĞİZ"

Sendika olarak öğretmenlerin her daim yanlarında olacaklarını vurgulayan Karagedik, "Saldırganın en ağır cezayı alması için tüm adli ve hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Hiçbir saldırı ve bizleri görevimizi yapmaktan vazgeçiremez" ifadelerini kullandı. Öte yandan yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrencilerin gözleri önünde dehşet! Veli öğretmene saldırdı
