CANLI ANLATIM | UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Stuttgart’ı ağırlıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu mücadeleden galip gelerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe taraftarları ise takımını yalnız bırakmıyor.
Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan, Stiller, Mittelstadt, Tomas, Bouanani, El Khannouss.
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.