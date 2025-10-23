Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

BİLSEM başvuruları ve ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2026 takvimi

BİLSEM'e hazırlanmak ve sınav uygulamalarına katılım göstermek isteyen öğrenciler 2026 yılı takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

BİLSEM başvuruları ve ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2026 takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 18:46

Resmî eğitimine (okul) ek olarak üstün yetenekli öğrencilerin söz konusu bireysel farklılıklarını dikkate alıp uygun programlar aracılığıyla gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda bir tür özel eğitim imkânı sunan destek eğitim merkezleri olan Bilim ve Sanat Merkezleri () bu yıl da büyük ilgi topluyor.

BİLSEM sınav süreçlerine dâhil olmak isteyen öğrenciler ile velileri araştırmalarını hızlandırdı.

BİLSEM başvuruları ve ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2026 takvimi

Geçtiğimiz yıl takvim 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde il tanılama komisyonlarının oluşturulmasıyla başlatılmıştı.

Bu yıl henüz BİLSEM takvimi ve kılavuzu paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde yeni takvimin duyurulması bekleniyor.

BİLSEM başvuruları ve ön değerlendirme sınavı ne zaman? 2026 takvimi

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Geçen yıl ön değerlendirme oturum randevuları 25 Kasım ile 06 Aralık 2024 tarihleri arasında oluşturulmuştu.

Ön değerlendirme sınavları ise 21 Aralık 2024 ile 23 Şubat 2025 tarihleri içinde yapılmıştı.

Bu sene de randevu ve sınav tarihlerinin benzer aralıkta gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BİLSEM 2026 takvimi ne zaman açıklanacak?
Henüz MEB tarafından açıklanmadı ancak geçtiğimiz yılki tarihler dikkate alındığında, 2026 takviminin ekim ayının son haftasında duyurulması bekleniyor.
