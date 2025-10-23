2025 Kasım ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak?

Kategoriler
Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek olan kiracılar ve mülk sahipleri, 2025 Kasım ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor.
TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte belirlenen TÜFE’nin 12 aylık ortalaması, kira zam oranının hesaplanmasında temel ölçüt oluyor.
Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapılabilmişti.
2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek Ekim ayı enflasyon sonuçlarıyla netlik kazanacak.
TÜİK TÜFE verileri, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da paylaşılacak.
Bu oran, 2025 Kasım ayında uygulanacak kira artışının üst limiti olacak.
Ev sahipleri, bu oranı geçmemek koşuluyla kira tutarlarında yükseltme yapabilecek.