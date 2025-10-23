Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2025 Kasım ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak?

Kasım ayı kira artış oranı 2025 yılı için TÜİK duyurusu bekleniyor. Yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte kiracılar ve ev sahipleri, Kasım ayı kira zammı oranını incelemeye başladı.

2025 Kasım ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak?
Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek olan kiracılar ve mülk sahipleri, 2025 Kasım ayı kira artış oranını öğrenmek istiyor.

’in açıklayacağı verileriyle birlikte belirlenen ’nin 12 aylık ortalaması, kira zam oranının hesaplanmasında temel ölçüt oluyor.

Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapılabilmişti.

2025 Kasım ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak?

KASIM KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Kasım ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek Ekim ayı enflasyon sonuçlarıyla netlik kazanacak.

TÜİK TÜFE verileri, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da paylaşılacak.

Bu oran, 2025 Kasım ayında uygulanacak kira artışının üst limiti olacak.

Ev sahipleri, bu oranı geçmemek koşuluyla kira tutarlarında yükseltme yapabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev sahipleri kira zammında üst sınırı aşabilir mi?
Hayır, ev sahipleri yalnızca TÜİK’in belirlediği TÜFE ortalamasını aşmadan kira artışı yapabiliyor.
