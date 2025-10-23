Avrupa iltica politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor: Güncel şartlar belli oldu!

Avrupa Birliği ülkelerinin göç politikasında yeni düzenlemelere hazırlandıkları bir dönemde İsviçre sığınmacıların, yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı dışında kendi ülkeleri veya Schengen bölgesine seyahat etmelerine yasak getirmeye hazırlanıyor. Ukrayna’dan gelen sığınmacılar ise 6 ayda bir 15 gün ülkelerinde kalabilecek.

YURT DIŞI YASAĞI GELİYOR

İsviçre son dönemde Avrupa’da artan göç ve sığınmacı tartışmalarının gölgesinde iltica politikasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. İsviçre basınında yer alan haberlere göre, İsviçre'ye sığınmacı olarak gelmiş olanlar ile korumaya muhtaç kişiler, yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı gibi özel durumlar dışında kendi ülkelerine gidemeyecek. İsviçre’nin getirmeye hazırlandığı yasak sadece sığınmacıların geldikleri ülkelere değil Schengen bölgesine seyahati de kapsayacak.

UKRAYNA DETAYI

Düzenlemede, Ukraynalı mülteciler için ise kısmı bir istisna olacak. Rusya ile savaş sonrası İsviçre’ye sığınanlar 6 ayda bir 15’er gün süreyle ülkelerine gidip orada kalabilecek.



Düzenlemenin amacının İsviçre'ye gelen sığınmacıların zulüm veya kötü muamele gördüklerini beyan ederek ayrıldıkları ülkelere geri gönderilmelerinin önlenmesi olduğu belirtildi. İsviçre’de hükümetin ilgili kurumların görüşlerini aldıktan sonra düzenlemeyi 2026 yılı başında hayata geçirmesi bekleniyor.