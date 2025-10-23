Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Avrupa iltica politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor: Güncel şartlar belli oldu!

Avrupa ülkesi İsviçre, sığınmacıların istisnalar dışında ülke dışına çıkmasını yasaklamaya hazırlanıyor. Sığınmacıların ve koruma altındakilerin, sadece yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı gibi istisnai durumlar dışında kendi ülkelerine veya Schengen bölgesine seyahat etmeleri yasaklanıyor. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 19:46

Avrupa Birliği ülkelerinin politikasında yeni düzenlemelere hazırlandıkları bir dönemde sığınmacıların, yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı dışında kendi ülkeleri veya Schengen bölgesine seyahat etmelerine yasak getirmeye hazırlanıyor. ’dan gelen sığınmacılar ise 6 ayda bir 15 gün ülkelerinde kalabilecek.

YURT DIŞI YASAĞI GELİYOR

İsviçre son dönemde Avrupa’da artan göç ve tartışmalarının gölgesinde iltica politikasında yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. İsviçre basınında yer alan haberlere göre, İsviçre'ye sığınmacı olarak gelmiş olanlar ile korumaya muhtaç kişiler, yakınlarının ölümü veya ağır hastalığı gibi özel durumlar dışında kendi ülkelerine gidemeyecek. İsviçre’nin getirmeye hazırlandığı yasak sadece sığınmacıların geldikleri ülkelere değil Schengen bölgesine seyahati de kapsayacak.

Avrupa iltica politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor: Güncel şartlar belli oldu!

UKRAYNA DETAYI

Düzenlemede, Ukraynalı mülteciler için ise kısmı bir istisna olacak. Rusya ile savaş sonrası İsviçre’ye sığınanlar 6 ayda bir 15’er gün süreyle ülkelerine gidip orada kalabilecek.

Düzenlemenin amacının İsviçre'ye gelen sığınmacıların zulüm veya kötü muamele gördüklerini beyan ederek ayrıldıkları ülkelere geri gönderilmelerinin önlenmesi olduğu belirtildi. İsviçre’de hükümetin ilgili kurumların görüşlerini aldıktan sonra düzenlemeyi 2026 yılı başında hayata geçirmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin ağır yaptırım darbesi sonrası Putin'den ilk yorum
ETİKETLER
#ukrayna
#isviçre
#göç
#mülteci
#sığınmacı
#Schengen Bölgesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.