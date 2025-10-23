Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Aktüel
Editor
Editor
 | Erdem Avsar

CHP Kurultay İptal Davası ne zaman yarın mı? Dava saati ve iddialar

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ve ardından yapılan Olağanüstü Kurultayların mutlak geçersizlik iddiasıyla iptali talebiyle açılan davanın mahkeme günü ve saati merak ediliyor.

CHP Kurultay İptal Davası ne zaman yarın mı? Dava saati ve iddialar
4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen ve Genel Başkan 'nun görevi 'e devrettiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiaları, hukuki süreci başlatmıştı.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın da bulunduğu bazı delegeler tarafından açılan iptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilerek tek dosya olarak görülmeye devam ediyor.

CHP Kurultay İptal Davası ne zaman yarın mı? Dava saati ve iddialar

CHP KURULTAY İPTAL DAVASI NE ZAMAN?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ve sonrasında gerçekleştirilen olağanüstü kurultayların iptali amacıyla açılan davanın duruşma tarihi 24 Ekim Cuma günü olarak duyuruldu.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılacak duruşmanın saat 10.00’da başlaması planlanıyor.

CHP Kurultay İptal Davası ne zaman yarın mı? Dava saati ve iddialar

KURULTAY İPTALİ DAVASININ GEREKÇESİ NEDİR?

CHP kurultayı sırasında para karşılığında oy kullandırıldığına dair iddiaların bulunduğu ve bu durumun kurultayı organize biçimde işlenen suçlarla geçersiz kıldığı öne sürüldü.

Ayrıca 38. Olağan 'ın mutlak butlanla iptali halinde, mevcut genel başkan tarafından alınan 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultay kararının da yok hükmünde kabul edilmesi talep ediliyor.

Dava, ilk olarak 17 Nisan 2025 tarihinde görülmeye başlanmış, ardından 26 Mayıs 2025, 30 Haziran 2025 ve 15 Eylül 2025 tarihlerinde olmak üzere birkaç kez duruşma yapılmış ve ertelenmişti.

CHP kurultayı neden yargıya taşındı?
Bazı delegeler, kurultayda oyların para karşılığında kullanıldığı ve seçim sürecinin usulsüz yürütüldüğü iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
YORUM YAZ
