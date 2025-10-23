Nagihan Karadere son haliyle korkuttu! "Nazar değdi" dedi, yüzüne olanları bir bir anlattı

Yeni sezonda Survivor olup olmayacağı merak edilen Nagihan Karadere, "Bana nazar değdi" diyerek yüzünün son halini paylaştı. Şiş ve mor içindeki yüzüyle dikkat çeken Nagihan Karadere, takipçilerini korkuttu.

NAGİHAN KARADERE SON HALİYLE KORKUTTU

Sabah yüzü şiş ve mor uyanan Nagihan Karadere, kendisine nazar değdiğini iddia etti. çekimi olduğunu ve ne yaptıysa gözünün morluğunun gitmediğini belirten Nagihan Karadere, paylaştığı peş peşe videolarla son sağlık durumunu anlattı.

Son sağlık durumunu paylaşan Nagihan Karadere, "Nazar kolyem düştü, tişörtümün içinde buldum. Yüzüm birkaç gündür böyle oldu. En çok korktuğum şey nazar. Gece çok çok daha kötüydü, şu an inmiş hali. Kendimi tanıyamıyorum. Yediler beni yediler. Gözü olanın gözü çıksın." ifadelerini kullandı.