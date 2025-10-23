Menü Kapat
Canlı Yayın
 | Dilek Ulusan

Nagihan Karadere son haliyle korkuttu! "Nazar değdi" dedi, yüzüne olanları bir bir anlattı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adından sıkça söz ettiren Nagihan Karadere, son paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Gözündeki morluklarla dikkat çeken Nagihan Karadere, "Herkese günaydın, daha önce beni hiç böyle görmediniz. İnanılmaz bir yüzümde şişme var" diyerek son halini paylaştı.

Yeni sezonda Survivor olup olmayacağı merak edilen , "Bana nazar değdi" diyerek yüzünün son halini paylaştı. Şiş ve mor içindeki yüzüyle dikkat çeken Nagihan Karadere, takipçilerini korkuttu.

NAGİHAN KARADERE SON HALİYLE KORKUTTU

Sabah yüzü şiş ve mor uyanan Nagihan Karadere, kendisine nazar değdiğini iddia etti. çekimi olduğunu ve ne yaptıysa gözünün morluğunun gitmediğini belirten Nagihan Karadere, paylaştığı peş peşe videolarla son sağlık durumunu anlattı.

Nagihan Karadere son haliyle korkuttu! "Nazar değdi" dedi, yüzüne olanları bir bir anlattı

Son sağlık durumunu paylaşan Nagihan Karadere, "Nazar kolyem düştü, tişörtümün içinde buldum. Yüzüm birkaç gündür böyle oldu. En çok korktuğum şey nazar. Gece çok çok daha kötüydü, şu an inmiş hali. Kendimi tanıyamıyorum. Yediler beni yediler. Gözü olanın gözü çıksın." ifadelerini kullandı.

Nagihan Karadere son haliyle korkuttu! "Nazar değdi" dedi, yüzüne olanları bir bir anlattı

Sıkça Sorulan Sorular

NAGİHAN KARADERE KAÇ YAŞINDA?
1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, ürk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir.
