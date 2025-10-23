Menü Kapat
Yaşam
 Murat Makas

Etrafınızda birçok insan olmasına rağmen neden yalnız kalıyorsunuz? İşte en acı gerçek

Kendini iyi insan olarak tanımlayıp yalnız kalan kişilerde sessiz bir trajedi yatıyor. Nezaket ve nazik görünmenin yalnızlığa yol açabildiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü psikologlar çok arkadaşı olup da tanınmayan insanlar üzerine araştırma yaptı. İşte psikolojiye göre gerçekten iyi insanların yakın arkadaş edinememesinin nedenleri...

Haber Merkezi
23.10.2025
23.10.2025
Birçok insan ülkenin sosyo-ekonomik nedenleri, toplum içinde gruplaşma ve de her alanda mobbinge maruz kalma gibi sebeplerle yalnızlığı tercih edebiliyor. Nezaket kuralları ve nazik davranış strestli toplumlarda arkadaş kazanmaktan daha çok kişileri yalnızlaştırabiliyor. Yapılan yeni araştırmalara göre etrafı çok kalabalık olan ama tanınmayan insan sayısı güç geçtikçe artıyor.

Vegoutmag'da yer alan detaylarda ilişkilerine dikkat eden, nezaket çerçevesinde hareket eden ve kendini iyi insan olarak tanımlayanlar üzerinde psikolojik araştırmalar yapıldı. Gerçekten iyi insanların genellikle çok az yakın arkadaşa sahip olduklarının sebepleri ortaya çıkıyor.

Etrafınızda birçok insan olmasına rağmen neden yalnız kalıyorsunuz? İşte en acı gerçek

NET OLMAK KAYBETTİRİYOR

‘İyi insan’ olarak tanımlananan vatandaşlarda enerji ve duygularını cömertçe sunma girişimi yer alıyor. Psikolog Adam Grant buna "verici paradoksu" adını veriyor. Duygu ve düşüncülerini hemen karşı tarafa veren insanların istismar edildiğine dair verilerin olduğu belirtildi. Zamanla, iyi insanlar duygusal olarak tükenebilirler çünkü karşılığında pek bir şey alamadan sürekli başkalarına emek verirler. Vazgeçilmez olmayı, değerli olmakla karıştırırlar.

ÇATIŞMADAN KAÇINIRLAR

Gerçekten iyi insanların çoğu gerginlikten nefret eder. Birini gücendirme riskindense rahatsızlığı kabullenmeyi tercih ederler. Sorun şu ki, yakınlık dürüstlük gerektirir ve dürüstlük bazen fikir ayrılığına düşmeyi gerektirir. Psikolog Harriet Lerner, Bağlantı Dansı kitabında sağlıklı ilişkilerin sürtüşmeye ihtiyaç duyduğunu açıklıyor. Sürtüşme olmadan gelişim ve gerçek yakınlık olmaz. Her zaman uyumlu olursanız, insanlar sizi sevebilir; ama sizi tanımazlar.

Etrafınızda birçok insan olmasına rağmen neden yalnız kalıyorsunuz? İşte en acı gerçek

DUYGUSAL OLARAK MUHTAÇ İNSANLARI ÇEKERLER

İşte acı bir gerçek: Nezaket çekici olabilir ama her zaman doğru insanlara karşı olmayabilir. Empatik bireyler genellikle ilgi, onay veya duygusal destek arayan kişileri cezbeder. Bu ilişkiler yoğun başlar ama hızla tek taraflı hale gelir. Nazik insan dinler, rahatlatır ve yardımcı olur ancak kendi ihtiyaçları görünmez kalır.

Psikologlar buna -narsisist dinamiği diyor. Veren kişi ihtiyaç duyulduğunu hisseder; alan kişi ise sevildiğini. Bu, tükenmişliğe davetiye çıkarır.

Etrafınızda birçok insan olmasına rağmen neden yalnız kalıyorsunuz? İşte en acı gerçek

DAHA DERİN İHTİYAÇLARINI İFADE ETMEKTE ZORLANIRLAR

Pek çok iyi insan yük olmaktan korkar. Herkesin kendine göre sorunları var diye düşünürler ve karşı tarafa sorun yüklemekten kaçınır. Böylece acılarına rağmen gülümsüyor ve iyi olmadıkları zamanlarda bile "İyiyim" diyorlar. Ancak psikolog Brené Brown'ın da hatırlattığı gibi, kırılganlık bağlantının doğum yeridir . Başkalarının kusurlarınızı görmesine asla izin vermediğinizde, insanlığınızla bağlantı kuramazlar. Sadece maskenizle bağlantı kurarlar.

NAZİK OLMAYI UYUMLU OLMAKLA KARIŞTIRIYORLAR

Birçok iyi insan bu çizgiyi bulanıklaştırıyor: yapmak istemedikleri şeyleri kabul ediyor, komik bulmadıkları şakalara gülüyor veya kendilerini tüketen arkadaşlıklarını sürdürüyor. Bunu nezaket sanıyorlar ama aslında bu, kendini terk etmek.

Psikolog Carl Rogers, uyumdan, yani içsel hisleriniz ile dışa vurumunuz arasındaki uyumdan bahsetti. Kalbiniz "hayır" derken sürekli "evet" dediğinizde, kızgınlığa ve kopukluğa yol açan içsel bir gerilim oluşturabiliyorsunuz.

Etrafınızda birçok insan olmasına rağmen neden yalnız kalıyorsunuz? İşte en acı gerçek

BAĞLANTININ KARŞILIKLILIK GEREKTİRDİĞİNİ HAFİFE ALIYORLAR

Dostluk yalnızca çabayla kurulmaz; karşılıklı çabayla da kurulur. Pek çok iyi insan, ilişkilerin karma gibi işlemesini bekler: İnsanlara iyi davranırsam, onlar da bana aynı şekilde davranır. Fakat psikoloji bize tam tersini söyler. İnsanlar her zaman davranışlarınızı yansıtmaz; izin verdiğiniz şeyleri yansıtırlar.

Dünyanın önde gelen ilişki araştırmacılarından Dr. John Gottman, uzun süreli bağların "bağ kurma çabalarına", yani küçük, karşılıklı ilgi gösterilerine dayandığını keşfetti. Sadece bir kişi kurduğunda, ilişki zamanla zayıflar.

Etrafınızda birçok insan olmasına rağmen neden yalnız kalıyorsunuz? İşte en acı gerçek

REDDEDİLMEYE KARŞI BİR KALKAN OLARAK NEZAKETİN ARKASINA SAKLANIRLAR

Bu belki de en şaşırtıcı ve aynı zamanda en insani sebep olabilir. Gerçekten nazik birçok insan için nezaket, bir tür duygusal zırhtır. Hoş, uyumlu ve yardımsever olarak, sevilmeme riskini en aza indirirler. Ancak bu zırh aynı zamanda yakınlığı da engeller.

Psikologlar buna insanları memnun etme savunma mekanizması adını veriyor . Bu, genellikle çocuklukta geliştirilen bir stratejidir; o zamanlar sevgi almanın veya çatışmadan kaçınmanın en güvenli yolu "iyi" olmaktı.

Ama yetişkinliğe adım attığınızda, bu durum kendi kendini baltalayan bir hal alıyor. Kendinizi, asla karşı çıkmayan, asla hayal kırıklığına uğratmayan asla kendini savunmayan halinizden hoşlanan insanlarla çevrili buluyorsunuz. Ve bir oda dolusu arkadaşınızın arasında neden yalnız hissettiğinizi merak ediyorsunuz!

