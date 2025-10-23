Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı...
Başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan ilk seçimde; birinci turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıkmıştı. İkinci turda CHP'li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda "yanlış yere mühür basıldı" gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın'ın bir oyu geçersiz sayılmıştı. Üçüncü turda da "İbrahim Akın" yazısında "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayılmıştı. İtiraz sonucu bu seçim iptal edildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü toplanacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler:
"Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan hakimlik, şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.