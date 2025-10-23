Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü toplanacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "", "nitelikli dolandırıcılık" ve "" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı...

İLK SEÇİMDE GEÇERSİZ SAYILAN OYLAR

Başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan ilk seçimde; birinci turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıkmıştı. İkinci turda CHP'li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda "yanlış yere mühür basıldı" gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın'ın bir oyu geçersiz sayılmıştı. Üçüncü turda da "İbrahim Akın" yazısında "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayılmıştı. İtiraz sonucu bu seçim iptal edildi.

Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

SEÇİM PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü toplanacağını duyurdu.

SEÇİM SAAT 18.00'DE

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler:

"Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür"

https://x.com/TC_istanbul/status/1981361325730070791

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmada aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili seçimi için tarih belli oldu

HASAN MUTLU DAHİL 26 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise tedbiri uygulandı. Öte yandan hakimlik, şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

