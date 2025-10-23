Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Murat Seven "Sevdiğim Sensin” dizisinde

Önümüzdeki hafta okuma provası yapılacak olan Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosu netleşti. Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrolünde yer aldığı diziye son olarak Fikret Doğanay rolüyle Murat Seven katılacak.

Murat Seven
Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sevdiğim Sensin dizisinin başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir yer alıyor. 1 Kasım tarihinde okuma provalarına başlayacak diziye Murat Seven katıldı.

MURAT SEVEN SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE

“Sevdiğim Sensin” dizisi sete çıkıyor. 1 Kasım’da okuma provası yapılacak olan dizide Doğulu bir genç kız olan Dicle ile askerlik görevini yapmak için ’ya gelen ünlü bir holdingin veliahtı olan Erkan’la yollarının acı bir olayla bir daha kopmayacak şekilde kesişme hikâyesini ekrana taşıyor.

Murat Seven "Sevdiğim Sensin” dizisinde

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’i başrollerde buluşturan diziye “Fikret Doğanay” rolüyle Murat Seven katıldı. Rol aldığı uluslararası projelerle adından söz ettiren Seven, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturacağı “Sevdiğim Sensin”de Aldur ailesinin iş adamı rakibini oynayacak. Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin Ağrı sahneleri hava şartlarından dolayı Nevşehir’de çekilecek.

Murat Seven "Sevdiğim Sensin” dizisinde
Sıkça Sorulan Sorular

MURAT SEVEN KİMDİR?
1980 tarihinde Almanya'da doğan Murat Seven, hem oyuncu hem de yapımcı olarak ismini duyurdu. Uluslararası birçok projede yer alan oyuncu, son olarak Türkiye'deki projelerde yer almaya başladı.
ETİKETLER
#Türk Dizisi
#Yeni Diziler
#Ağrı
#Aytaç Şaşmaz
#Helin Kandemir
#Murat Seven
#Sevdiğim Sensin
#Medya
