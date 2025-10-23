Murat Seven "Sevdiğim Sensin” dizisinde

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sevdiğim Sensin dizisinin başrolünde Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir yer alıyor. 1 Kasım tarihinde okuma provalarına başlayacak diziye Murat Seven katıldı.

MURAT SEVEN SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNDE

“Sevdiğim Sensin” dizisi sete çıkıyor. 1 Kasım’da okuma provası yapılacak olan dizide Doğulu bir genç kız olan Dicle ile askerlik görevini yapmak için Ağrı’ya gelen ünlü bir holdingin veliahtı olan Erkan’la yollarının acı bir olayla bir daha kopmayacak şekilde kesişme hikâyesini ekrana taşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’i başrollerde buluşturan diziye “Fikret Doğanay” rolüyle Murat Seven katıldı. Rol aldığı uluslararası projelerle adından söz ettiren Seven, Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğunda oturacağı “Sevdiğim Sensin”de Aldur ailesinin iş adamı rakibini oynayacak. Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin Ağrı sahneleri hava şartlarından dolayı Nevşehir’de çekilecek.