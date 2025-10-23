Hangi banka en ucuz konut kredisini veriyor? Faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan azaltarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5 seviyesine indirdi.

Bu gelişmenin sonrasında ev sahibi olmayı hedefleyenler, bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştırarak en avantajlı kredi alternatifini inceliyor.

120 ay vadeli kredilerde aylık taksit tutarları daha düşük seviyelere gerilerken, kısa vadeli kredilerde aylık ödemeler artıyor ancak toplam faiz yükü azalıyor.

Bankalara göre 1 milyon TL’nin güncel ödeme planları ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:

Akbank

Faiz Oranı: yüzde 2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.398.044 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: yüzde 2,74

Aylık Taksit: 28.512,47 TL

Toplam Ödeme: 3.443.496 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

Halkbank

Faiz Oranı: yüzde 2,70

Aylık Taksit: 28.150,90 TL

Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: yüzde 3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.937.190 TL