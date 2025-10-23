Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hangi banka en ucuz konut kredisini veriyor? Faiz oranları

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların gündeminde ödeme planları ve taksit miktarları öne çıktı. Vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı.

Hangi banka en ucuz konut kredisini veriyor? Faiz oranları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 17:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan azaltarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5 seviyesine indirdi.

Bu gelişmenin sonrasında ev sahibi olmayı hedefleyenler, bankaların güncel faiz oranlarını karşılaştırarak en avantajlı kredi alternatifini inceliyor.

120 ay vadeli kredilerde aylık taksit tutarları daha düşük seviyelere gerilerken, kısa vadeli kredilerde aylık ödemeler artıyor ancak toplam faiz yükü azalıyor.

Hangi banka en ucuz konut kredisini veriyor? Faiz oranları

Bankalara göre 1 milyon TL’nin güncel ödeme planları ve toplam geri ödeme tutarları şöyle:

  • Akbank

Faiz Oranı: yüzde 2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Ödeme: 3.398.044 TL

  • Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: yüzde 2,74

Aylık Taksit: 28.512,47 TL

Toplam Ödeme: 3.443.496 TL

Hangi banka en ucuz konut kredisini veriyor? Faiz oranları
  • İş Bankası

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

  • Garanti BBVA

Faiz Oranı: yüzde 2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.378 TL

Hangi banka en ucuz konut kredisini veriyor? Faiz oranları
  • Halkbank

Faiz Oranı: yüzde 2,70

Aylık Taksit: 28.150,90 TL

Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

  • Ziraat Bankası

Faiz Oranı: yüzde 3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.937.190 TL

