Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Kolik bebek ebeveynlerine müjde!

Türkiye’de bir ilk olarak Marmara Teknopark’ta geliştirilen yenilikçi medikal aparat, bebeklerde gaz ve kolik sorununa bilimsel bir çözüm sunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kolik bebek ebeveynlerine müjde!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 17:23

Yeni doğan bebeklerde sıkça görülen kolik, hem bebekler hem de ebeveynler için en zorlayıcı sağlık sorunlarından biri olarak biliniyor. Gaz sancısı, karın şişliği ve uzun süren ağlama krizleri, ailelerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilerken; mevcut çözümler çoğu zaman kalıcı bir rahatlama sağlayamıyor.

HİJYENİK VE TEK KULLANIMLIK

Bu soruna bilimsel bir yaklaşım getirmek isteyen Türk bilim insanları, Marmara Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Yabytech firması çatısı altında yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’de bir ilke imza attı.
Tamamen yerli mühendislik ve tıbbi danışmanlık desteğiyle geliştirilen medikal aparat, bebeklerin doğal gaz çıkarma refleksini destekleyerek kolik sancılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Resmî belgeleri, sağlık onayları ve laboratuvar testlerinden başarıyla geçen ürün, hijyenik ve tek kullanımlık yapısıyla öne çıkıyor.

Kolik bebek ebeveynlerine müjde!

UZMANLAR UYARIYOR

Yabytech ekibi, projenin arkasındaki motivasyonu şu sözlerle anlatıyor: “Kolik dönemindeki bebeklerin yaşadığı sancılar sadece onların değil, ebeveynlerin de ortak derdi. Biz bu süreci bilimin ışığında kolaylaştırmak istedik. Amacımız, bebeklerin konforunu sağlarken ailelerin de içini rahat ettirmek.”


Uzmanlara göre bu çalışma, Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde kendi Ar-Ge kapasitesini ortaya koyması açısından da önemli bir adım. Yabytech’in Marmara Teknopark’taki laboratuvarında geliştirilen bu teknoloji, kısa sürede pediatri alanında dikkat çekmeyi başardı.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen bu yenilikçi çözüm, yerli bilim insanlarının bilgi birikimiyle şekillenen, bebek sağlığına odaklı bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor.

ETİKETLER
#inovasyon
#Kolik
#Bebek Sağlığı
#Yerli Teknoloji
#Medikal Aparat
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.