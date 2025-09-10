Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mercedes-Benz EQS, yeni batarya ile 1.205 km yol yaptı

Mercedes-Benz, elektrikli otomobillerde yeni bir dönemi işaret eden test sürüşünü tamamladı. Katı hal batarya ile donatılmış özel EQS modeli, Stuttgart’tan Malmö’ye kadar tam 1.205 kilometrelik yolu tek şarjla gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mercedes-Benz EQS, yeni batarya ile 1.205 km yol yaptı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 13:40

bataryalarda büyük değişime hazırlanıyor. Otomobil devi deneme ile, daha önce Vision EQXX ile kırdığı 1.202 kilometrelik rekoru da geride bırakmış oldu. Mercedes böylece laboratuvar ve simülasyonların ötesinde, günlük yol koşullarında katı hal bataryaların güvenilirliğini göstermiş oldu.

KATI HAL BATARYA ÇAĞI KAPIDA

Ağustos sonunda yapılan bu uzun yolculuk, Mercedes’in Şubat ayında duyurduğu test programının bir parçasıydı. EQS, Almanya ve Danimarka otoyollarını geçerek İsveç’e ulaştı. Navigasyon sistemi, rota seçiminde yol eğimlerini, sıcaklığı, trafiği ve aracın iklimlendirme ihtiyaçlarını hesaba kattı.
Şirket, bu batarya teknolojisini farklı iklimlerde ve uzun rotalarda denemeye devam edecek. Amaç, elektrikli araçların geleceğinde kritik rol oynayacak katı hal bataryaların seri üretime hazır hale getirilmesi.

BATARYANIN SIRRI: FEST TEKNOLOJİSİ

Mercedes’in kullandığı batarya sistemi, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ile ABD’li hücre üreticisi Factorial Energy iş birliğinde geliştirildi. Hücreler, şirketin FEST (Factorial Electrolyte System Technology) adını verdiği özel teknolojiye dayanıyor.

Bu sistemde bataryanın şarj ve deşarj sırasında yaşadığı hacim değişimleri, pnömatik aktüatörlerle dengeleniyor. Hücreler sürekli ideal basınçta tutulduğu için performans stabil kalıyor.

Ayrıca:
Kapasite %25 artırıldı
Boyut ve ağırlık, standart EQS bataryasıyla neredeyse aynı kaldı
Pasif hava akımıyla yapılan soğutma, enerji verimliliğini yükseltti

ETİKETLER
#elektrikli araç
#mercedes
#Automobile
#Uzun Menzil
#Katı Hal Batarya
#Fest Teknolojisi
#Eqs
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.