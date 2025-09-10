Mercedes-Benz EQS, yeni batarya ile 1.205 km yol yaptı

Mercedes bataryalarda büyük değişime hazırlanıyor. Otomobil devi deneme ile, daha önce Vision EQXX ile kırdığı 1.202 kilometrelik rekoru da geride bırakmış oldu. Mercedes böylece laboratuvar ve simülasyonların ötesinde, günlük yol koşullarında katı hal bataryaların güvenilirliğini göstermiş oldu.

KATI HAL BATARYA ÇAĞI KAPIDA

Ağustos sonunda yapılan bu uzun yolculuk, Mercedes’in Şubat ayında duyurduğu test programının bir parçasıydı. EQS, Almanya ve Danimarka otoyollarını geçerek İsveç’e ulaştı. Navigasyon sistemi, rota seçiminde yol eğimlerini, sıcaklığı, trafiği ve aracın iklimlendirme ihtiyaçlarını hesaba kattı.

Şirket, bu batarya teknolojisini farklı iklimlerde ve uzun rotalarda denemeye devam edecek. Amaç, elektrikli araçların geleceğinde kritik rol oynayacak katı hal bataryaların seri üretime hazır hale getirilmesi.

BATARYANIN SIRRI: FEST TEKNOLOJİSİ

Mercedes’in kullandığı batarya sistemi, Mercedes-AMG High Performance Powertrains ile ABD’li hücre üreticisi Factorial Energy iş birliğinde geliştirildi. Hücreler, şirketin FEST (Factorial Electrolyte System Technology) adını verdiği özel teknolojiye dayanıyor.

Bu sistemde bataryanın şarj ve deşarj sırasında yaşadığı hacim değişimleri, pnömatik aktüatörlerle dengeleniyor. Hücreler sürekli ideal basınçta tutulduğu için performans stabil kalıyor.

Ayrıca:

Kapasite %25 artırıldı

Boyut ve ağırlık, standart EQS bataryasıyla neredeyse aynı kaldı

Pasif hava akımıyla yapılan soğutma, enerji verimliliğini yükseltti