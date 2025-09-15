Yıllara meydan okuyan en sağlam 5 dizel motor! Kamyonlardan otomobillere, işte efsaneler

Günümüzde otomobillerde dizel motorların neredeyse yok denecek kadar az olması kafa karıştırıcı bir durum. Volkswagen'in "Dieselgate" skandalı bu durumun nedenlerinden biri olsa da dizel motorlar aslında benzinli motorlardan daha yakıt verimli ve daha az CO2 üretiyor. Bu da, küresel ısınma söz konusu olduğunda dizel motorların çevreye daha dost olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca daha yüksek tork çıkışı sayesinde çekme ve taşıma işleri için daha uygunlar. En önemlisi ise, sağlam yapıları sayesinde dizel motorlar, benzinli motorlardan daha uzun ömürlü olabiliyor. Slash Gear sitesi, şimdiye kadar yapılmış en uzun ömürlü 5 dizel motor modelini sıraladı.

EN SAĞLAM 5 DİZEL MOTOR

1) CUMMİNS 5.9L/6BT SIRALI ALTI SİLİNDİR (1989 - 2007)

Cummins 6BT, şimdiye kadar yapılmış en iyi dizel motorlardan biri. Öyle ki, 1990'larda Dodge'un Ram kamyonlarını kurtardı ve Chrysler/Dodge'a Ford ve GM'e karşı rekabet etme şansı verdi.

Ford ve GM'in V8 motorlarının aksine, Cummins'in 6BT'si sıralı altı silindirliydi. 5.9 litrelik hacmi, doğrudan yakıt enjeksiyonu ve Holset H1C turboşarjı sayesinde 160 beygir güç ve 542 Newton-metre tork üretiyordu Bu motorla donatılmış bir araç kullananlar, önemli bir onarım yapmadan yaklaşık 800 bin kilometre sınırını kolayca geçebiliyordu.

2) NAVİSTAR/FORD 7.3L POWER STROKE V8 (1994 - 2003)

Ford'un Cummins'in 6BT'sine cevabı, şimdiye kadar yapılmış en iyi kamyon dizel motorlarından biri olan 7.3 litrelik Power Stroke modeliydi. 1994'te piyasaya sürülen turboşarjlı V8 canavarı, 215 beygir güç ve 576 Newton-metre tork üretiyordu.

Motoru tasarlayan Navistar, diğer dizel motorlardan daha güvenilir olan, Caterpillar'ın hidrolik yakıt enjeksiyonunu tercih etmişti. Ayrıca diğer dizel motorlarda sıkça arıza yapan bir parça olan EGR (Egzoz Gazı Devridaim) sistemine de sahip değildi. Motor, güçlü yapısı sayesinde yaklaşık 640 bin ila 800 bin kilometre yol kat edebiliyordu.

3) MERCEDES-BENZ OM617 SIRALI BEŞ SİLİNDİR (1974 - 1985)

OM617, Mercedes-Benz'in üretmiş olduğu en dayanıklı motorlarından biri olarak biliniyor. Yunanistan'da bir taksi şoförü, 1976 model Mercedes-Benz 240D aracıyla 2.85 yaklaşık 4.6 milyon kilometre yol kat etti ve bu, Mercedes amblemi taşıyan bir araç tarafından kaydedilen en yüksek kilometre oldu.

1974'te piyasaya sürülen 3.0 litrelik motor sadece 79 beygir güç üretiyordu. Ancak daha sonra turboşarj ile güçlendirilen OM617, C-111/III deneysel otomobilinde yaklaşık 326 km/s hız sınırını aşarak tarihe geçti.

4) TOYOTA 1HZ SIRALI ALTI SİLİNDİR (1990 - GÜNÜMÜZ)

Toyota tarafından üretilen en iyi dizel motorlardan biri olan 1HZ, 4.2 litrelik sıralı altı silindirli bir yapıya sahip olup, 129 beygir güç ve 285 Newton-metre tork üretiyor. Performansı oldukça yavaş olsa da güvenilirliğiyle öne çıkıyor. 1 milyon kilometre sınırına ulaşabilen motor, Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç gibi birçok kuruluş tarafından uzak bölgelerde hizmet vermek için tercih ediliyor.

5) CATERPİLLAR C15 (1998 - 2007)

Caterpillar C15 sıralı altı silindirli turbodizel, içten yanmalı motor gerektiren ağır sanayi sektörlerinde yaygın bir tercih. Dünya genelinde Peterbilt 389 gibi tırlarda ve tarım, inşaat ekipmanlarında kullanıldı. Popülaritesinin ana nedeni, olağanüstü dayanıklılığı. Düzenli bakımla yaklaşık 1.6 milyon kilometrenin üzerinde mesafe kat edebiliyor.

Caterpillar C15, 15.2 litrelik hacmiyle, uygulamaya bağlı olarak 475 ile 580 beygir güç ve 2.711 Newton-metreye kadar tork üretebiliyor.