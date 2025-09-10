iOS 26 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Son güncellemeyi alacak telefon modelleri

iOS 26 işletim sistemi için tüketicilerin bekleyişi devam ederken iOS 26 güncellemesinin ne zaman olacağı ve hangi telefonlara geleceği merak konusu haline geldi. Dünya devi Apple, yeni modellerini ve güncellemelerini sunmaya devam ediyor.
Geniş cihaz desteği sunacak olan Apple'ın yeni güncellemesi heyecanla bekleniyor. Bazı modeller iOS 26 güncellemesini bazı modeller almayacak. Yeni gelecek olan güncellemeyi alacak olan modellerin listesi şöyle:
iPhone 16 Serisi
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Serisi
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Serisi
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Serisi
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Serisi
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Serisi
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE Serisi
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)
Heyecanla beklenen yeni güncelleme için bekleyiş sürerken 15 Eylül Pazartesi günü resmi olarak yayınlanacak. 9 Eylül'de gerçekleştirilen "Aws-Dropping" etkinliğinde duyurulan iOS 26 güncellemesi için bekleyiş sürerken Türkiye saati ile 20.30 itibarıyla yayınlanması bekleniyor. Yeni iPhone 17 serilerinde direkt olarak iOS 26 güncellemesi yer alacak.