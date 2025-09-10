iOS 26 güncellemesi hangi telefonlara gelecek? Son güncellemeyi alacak telefon modelleri

iOS 26 işletim sistemi için tüketicilerin bekleyişi devam ederken iOS 26 güncellemesinin ne zaman olacağı ve hangi telefonlara geleceği merak konusu haline geldi. Dünya devi Apple, yeni modellerini ve güncellemelerini sunmaya devam ediyor.

İOS 26 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEGONLARA GELECEK?

Geniş cihaz desteği sunacak olan Apple'ın yeni güncellemesi heyecanla bekleniyor. Bazı modeller iOS 26 güncellemesini bazı modeller almayacak. Yeni gelecek olan güncellemeyi alacak olan modellerin listesi şöyle:

iPhone 16 Serisi

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Serisi

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Serisi

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max



iPhone SE Serisi

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

İOS 26 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Heyecanla beklenen yeni güncelleme için bekleyiş sürerken 15 Eylül Pazartesi günü resmi olarak yayınlanacak. 9 Eylül'de gerçekleştirilen "Aws-Dropping" etkinliğinde duyurulan iOS 26 güncellemesi için bekleyiş sürerken Türkiye saati ile 20.30 itibarıyla yayınlanması bekleniyor. Yeni iPhone 17 serilerinde direkt olarak iOS 26 güncellemesi yer alacak.