SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max farkları nedir? İki model arasındaki teknik özellikler

Apple, tüm dünyanın heyecanla beklediği tanıtımı gerçekleştirdi. iPhone 17 serisi tüm gözleri üzerine toplarken modellerin arasındaki farklar da satın alacakların dikkatini çekti. iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max farkları ve teknik özellikleri belli oldu.

tgrthaber.com
10.09.2025
10.09.2025
Dünya çapında ses getiren , serisini duyururken en ince telefon olması da dikkatleri üzerine çekti. Serinin en ince telefonu olarak tanıtılan modellerin arasındaki farklar ve karşılaştırmalar belli oldu.

İPHONE 17 VE İPHONE 17 PRO MAX FARKLARI

"Awe Dropping" lansmanında tanıtılan iPhone 17 serisi tüm dünyanın gündemine yerleşti. Eylül ayı etkinliğinde adından söz ettiren yeni modellerin farkları ise tüketicinin dikkatini çekti.

iPhone 17

6.3" OLED display, 120Hz refresh rate, Always-On display, 3,000 nits brightness, Aluminum frame, 7.95 mm thick, 177 grams, A19 chip, 8GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide, 2x optical zoom, 4K video at 60fps, 3,692 mAh batarya, 25W MagSafe charging, Depolama: 256/512GB

iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max farkları nedir? İki model arasındaki teknik özellikler

iPhone 17 Air
6.5" OLED display, 120Hz ProMotion, Always-On display, 3,000 nits brightness, Titanium frame, 5.6 mm thick, 165 grams, A19 Pro chip, 12GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion, 2x optical zoom, 4K video at 60fps, 3,149 mAh batarya, 20W MagSafe charging, Apple C1X modem, 256/512/1TB depolama.

iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max farkları nedir? İki model arasındaki teknik özellikler

iPhone 17 Pro
6.3" OLED display, 120Hz ProMotion, Always-On display, 3,000 nits brightness, Aluminum unibody, 8.75 mm thick, 206 grams, A19 Pro chip, 12GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion, 48MP Ultra Wide, 48MP Telephoto, 8x optical zoom, 4K video at 120fps, 4,252 mAh batarya, 25W MagSafe charging, Vapor chamber cooling, 256/512/1TB depolama.

iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max farkları nedir? İki model arasındaki teknik özellikler

iPhone 17 Pro Max
6.9" OLED display, 120Hz ProMotion, Always-On display, 3,000 nits brightness, Aluminum unibody, 8.75 mm thick, 233 grams, A19 Pro chip, 12GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion, 48MP Ultra Wide, 48MP Telephoto, 8x optical zoom, 4K video at 120fps, 5,088 mAh batarya, 25W MagSafe charging, Vapor chamber cooling, 256/512/1TB/2TB depolama.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

  • iPhone 17 256 GB - 77 bin 999
  • iPhone 17 512 GB - 89 bin 999
  • iPhone 17 Air 256 GB - 97 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air 512 GB - 109 bin 999
  • iPhone 17 Air 1 TB: 121 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 256 GB - 107 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 512 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro 1 TB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 256 GB - 119 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB - 131 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 1 TB - 143 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max 2 TB - 168 bin 999 TL
#Teknoloji
#apple
#iphone 17
#Iphone 17 Pro
#Iphone 17 Pro Max
#Iphone 17 Air
#Yeni Telefon
#Aktüel
