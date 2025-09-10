iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max farkları nedir? İki model arasındaki teknik özellikler

Dünya çapında ses getiren Apple, iPhone 17 serisini duyururken en ince telefon olması da dikkatleri üzerine çekti. Serinin en ince telefonu olarak tanıtılan modellerin arasındaki farklar ve karşılaştırmalar belli oldu.
"Awe Dropping" lansmanında tanıtılan iPhone 17 serisi tüm dünyanın gündemine yerleşti. Eylül ayı etkinliğinde adından söz ettiren yeni modellerin farkları ise tüketicinin dikkatini çekti.
iPhone 17
6.3" OLED display, 120Hz refresh rate, Always-On display, 3,000 nits brightness, Aluminum frame, 7.95 mm thick, 177 grams, A19 chip, 8GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide, 2x optical zoom, 4K video at 60fps, 3,692 mAh batarya, 25W MagSafe charging, Depolama: 256/512GB
iPhone 17 Air
6.5" OLED display, 120Hz ProMotion, Always-On display, 3,000 nits brightness, Titanium frame, 5.6 mm thick, 165 grams, A19 Pro chip, 12GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion, 2x optical zoom, 4K video at 60fps, 3,149 mAh batarya, 20W MagSafe charging, Apple C1X modem, 256/512/1TB depolama.
iPhone 17 Pro
6.3" OLED display, 120Hz ProMotion, Always-On display, 3,000 nits brightness, Aluminum unibody, 8.75 mm thick, 206 grams, A19 Pro chip, 12GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion, 48MP Ultra Wide, 48MP Telephoto, 8x optical zoom, 4K video at 120fps, 4,252 mAh batarya, 25W MagSafe charging, Vapor chamber cooling, 256/512/1TB depolama.
iPhone 17 Pro Max
6.9" OLED display, 120Hz ProMotion, Always-On display, 3,000 nits brightness, Aluminum unibody, 8.75 mm thick, 233 grams, A19 Pro chip, 12GB RAM, 18MP Center Stage front camera, 48MP Fusion, 48MP Ultra Wide, 48MP Telephoto, 8x optical zoom, 4K video at 120fps, 5,088 mAh batarya, 25W MagSafe charging, Vapor chamber cooling, 256/512/1TB/2TB depolama.