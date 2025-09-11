iOS 26 ne zaman gelecek? Güncelleme alacak olan telefon modelleri

Dünya devi Apple, yeni bir güncellem yayınlayacağını duyurdu. Birçok kişinin beklediği iOS 26 güncellemesinin ne zaman çıkacağı belli oldu.
Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği iOS 26 güncellemesi için kısa süre kaldı. Yeni güncelleme 15 Eylül'de yayınlanırken 9 Eylül'deki etkinlikle duyurulmuştu. Türkiye saati ile 20.30 civarında yayınlanması beklenen yeni güncellemenin kademe kademe açılması bekleniyor.
Yeni çıkacak olan güncellemeyi alacak olan telefonlar listesi şöyle:
iPhone 16 Serisi
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Serisi
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Serisi
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Serisi
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Serisi
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Serisi
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE Serisi
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)