iOS 26 ne zaman gelecek? Güncelleme alacak olan telefon modelleri

Dünya devi Apple, yeni bir güncellem yayınlayacağını duyurdu. Birçok kişinin beklediği iOS 26 güncellemesinin ne zaman çıkacağı belli oldu.

İOS 26 NE ZAMAN GELECEK SON DAKİKA?

Apple kullanıcılarının heyecanla beklediği iOS 26 güncellemesi için kısa süre kaldı. Yeni güncelleme 15 Eylül'de yayınlanırken 9 Eylül'deki etkinlikle duyurulmuştu. Türkiye saati ile 20.30 civarında yayınlanması beklenen yeni güncellemenin kademe kademe açılması bekleniyor.

İOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK OLAN TELEFON MODELLERİ

Yeni çıkacak olan güncellemeyi alacak olan telefonlar listesi şöyle:

iPhone 16 Serisi

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Serisi

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Serisi

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max



iPhone SE Serisi

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)