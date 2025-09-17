iOS 26 güncellemesi bataryayı bitiriyor: Apple nedenini açıkladı

Apple, iPhone kullanıcılarına sunulan yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte yazılım güncellemelerinin cihaz performansı ve pil ömrü üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde ele alan bir destek belgesi yayınladı. Bazı kullanıcıların, güncellemeyi yükledikten sonra şarjın daha hızlı tükendiğinden şikayet etmesi üzerine, şirket bu durumun sebebini anlattı.

Apple tarafından paylaşılan belgede, işletim sistemi güncellemelerinin neden kritik olduğu anlatılıyor. "Ana sürüm" olarak tanımlanan 26.0 gibi büyük güncellemeler ile "küçük sürüm" olarak adlandırılan 26.1 veya 26.1.1 gibi ara güncellemeler arasındaki farklara dikkat çekiliyor.

Ana sürümler, cihazın temel işleyişine yönelik kapsamlı yenilikler içerirken, küçük sürümler daha çok hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarına odaklanıyor.

IOS 26 NEDEN ŞARJI ÇABUK BİTİRİYOR?

Destek belgesinin en dikkat çekici kısmı ise performans ve pil ömrüne dair yapılan uyarılar oldu. Apple, büyük çaplı güncellemelerin hemen ardından iPhone'un geçici olarak daha fazla enerji tüketebileceğini ve cihazın normalden daha fazla ısınabileceğini belirtti.

Şirkete göre "bazı yeni özellikler cihazda ek kaynaklar gerektirebilir ve bireysel kullanıma bağlı olarak bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömrü üzerinde küçük bir etki fark edebilir."

Özetle Apple, iOS 26 güncellemesini yükledikten sonra iPhone’un pilinin daha hızlı tükenmesi ve cihazın daha sıcak çalışmasının geçici olarak normal olduğunu söylüyor. Şirket, "mükemmel pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla yazılım güncellemelerinde bu özellikleri optimize etmek için sürekli olarak çalıştığını da" sözlerine ekliyor.