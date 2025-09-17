Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iOS 26 güncellemesi bataryayı bitiriyor: Apple nedenini açıkladı

Apple, iOS 26 güncellemesinin ardından bazı iPhone kullanıcılarının yaşadığı pilin hızlı tükenmesi ve ısınma sorunlarına dair açıklama yaptı. Şirket sorunun sebebini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 10:21

Apple, kullanıcılarına sunulan yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte yazılım güncellemelerinin cihaz performansı ve üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde ele alan bir destek belgesi yayınladı. Bazı kullanıcıların, güncellemeyi yükledikten sonra şarjın daha hızlı tükendiğinden şikayet etmesi üzerine, şirket bu durumun sebebini anlattı.

tarafından paylaşılan belgede, işletim sistemi güncellemelerinin neden kritik olduğu anlatılıyor. "Ana sürüm" olarak tanımlanan 26.0 gibi büyük güncellemeler ile "küçük sürüm" olarak adlandırılan 26.1 veya 26.1.1 gibi ara güncellemeler arasındaki farklara dikkat çekiliyor.

Ana sürümler, cihazın temel işleyişine yönelik kapsamlı yenilikler içerirken, küçük sürümler daha çok hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarına odaklanıyor.

iOS 26 güncellemesi bataryayı bitiriyor: Apple nedenini açıkladı

IOS 26 NEDEN ŞARJI ÇABUK BİTİRİYOR?

Destek belgesinin en dikkat çekici kısmı ise ve pil ömrüne dair yapılan uyarılar oldu. Apple, büyük çaplı güncellemelerin hemen ardından iPhone'un geçici olarak daha fazla enerji tüketebileceğini ve cihazın normalden daha fazla ısınabileceğini belirtti.

iOS 26 güncellemesi bataryayı bitiriyor: Apple nedenini açıkladı

Şirkete göre "bazı yeni özellikler cihazda ek kaynaklar gerektirebilir ve bireysel kullanıma bağlı olarak bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömrü üzerinde küçük bir etki fark edebilir."

Özetle Apple, iOS 26 güncellemesini yükledikten sonra iPhone’un pilinin daha hızlı tükenmesi ve cihazın daha sıcak çalışmasının geçici olarak normal olduğunu söylüyor. Şirket, "mükemmel pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla yazılım güncellemelerinde bu özellikleri optimize etmek için sürekli olarak çalıştığını da" sözlerine ekliyor.

iOS 26 güncellemesi bataryayı bitiriyor: Apple nedenini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple yeni ürün dalgasına hazırlanıyor: M5 çipli iPad Pro ve daha fazlası yolda
Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı
ETİKETLER
#apple
#iphone
#performans
#yazılım güncellemesi
#pil ömrü
#Ios 26
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.