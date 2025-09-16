Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple yeni ürün dalgasına hazırlanıyor: M5 çipli iPad Pro ve daha fazlası yolda

Apple’ın ekim ayında düzenleyeceği yeni etkinlikte, M5 çipli iPad Pro M5 başta olmak üzere pek çok ürünün tanıtılması bekleniyor. 2025 sonu ile 2026 başı arasında ondan fazla cihazın piyasaya çıkacağı öngörülüyor. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 16:34

'ın eylül ayında gerçekleştirilen "Awe Dropping" etkinliğinde tanıtılan iPhone 17 serisi, ultra ince iPhone Air, yeni nesil AirPods Pro 3 ve Apple Watch 11 modelleri sonrasında gözler yeni ürünlere çevrildi. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa, şirket önümüzdeki aylarda çok daha geniş kapsamlı bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

M5 ÇİPLİ IPAD PRO EKİM AYINDA TANITILACAK

Bloomberg'ın haberine göre, ekim ayında teknoloji devinin ilk olarak M5 çipe sahip modelini tanıtması bekleniyor. Şubat ayında üretime girdiği iddia edilen M5 çiplerinin yanı sıra ekran üretiminin ise haziranda başladığı belirtiliyor.

Apple'ın M4 işlemcisini ilk kez iPad Pro M4 ile tanıttığı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin benzer bir stratejiyi yineleyerek M5 çipini de iPad serisi üzerinden piyasaya sunacağı üzerinde duruluyor. Henüz tanıtımın özel bir etkinlikle mi yoksa basın duyurusu aracılığıyla mı yapılacağı netleşmiş değil.

Apple yeni ürün dalgasına hazırlanıyor: M5 çipli iPad Pro ve daha fazlası yolda

MACBOOK PRO M5 VE MACBOOK AIR M5 DAHA SONRA GELEBİLİR

Yeni nesil modellerinin M5 çiple donatılmış sürümlerinin ise biraz daha geç piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Mark Gurman ve analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, dizüstü bilgisayarların 2026’nın başlarında tanıtılabileceğini belirtiyor. Yılın ilk aylarında ortaya çıkan bazı sızıntılar 2025’in son çeyreğine işaret etse de, şu anki tablo lansmanın ertelenebileceğine işaret ediyor.

Geçen yıl tanıtılan MacBook Pro M4 modellerinin, iPad Pro M4 duyurusundan beş ay sonra piyasaya sürüldüğü düşünülürse, benzer bir takvim uygulanma ihtimali oldukça yüksek. M5 çipli MacBook Air modellerinin ise Pro serisinden sonra gelmesi ve mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

Apple yeni ürün dalgasına hazırlanıyor: M5 çipli iPad Pro ve daha fazlası yolda

Tasarım tarafında radikal bir değişiklik öngörülmezken, yeni Mac mini veya iMac modellerinin aynı dönemde tanıtılıp tanıtılmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, Apple yalnızca iPad ve Mac serileriyle sınırlı kalmayacak. 2025’in sonlarından itibaren 2026’nın ilk aylarına uzanan süreçte ondan fazla yeni ürünün sahne alması bekleniyor. İşte öne çıkan bazı modeller:

  • Vision Pro 2: Geliştirilmiş M5 işlemci, yenilenen Apple Intelligence özellikleri ve “Uzay Siyahı” renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.
  • AirTag 2: Geliştirilmiş ultra geniş bant çipi sayesinde daha uzun menzilli ve hassas konum takibi sağlayabilir.
  • Apple TV 4K (4. Nesil): A17 Pro veya A19 çip, Apple Intelligence, Wi-Fi 7 desteği ve entegre FaceTime kamerası ile donatılabilir.
  • HomePod mini 2: S9 çip, Apple Intelligence entegrasyonu ve mevcut HomePod 2 tasarımına benzer bir görünümle raflara çıkabilir.
  • Home Hub / HomePod 3: Mart ayında piyasaya çıkması beklenen yeni akıllı ev merkezi.
  • Yeni Studio Display: Mini-LED teknolojisine sahip olacağı ve muhtemelen yeni Mac duyurularıyla birlikte tanıtılacağı konuşuluyor.
  • iPhone 17e: iPhone 16e modelinin halefi olarak gelecek cihazın mart ayında piyasaya çıkması ve iPhone 17 serisindeki A19 çipi kullanması bekleniyor.
Apple yeni ürün dalgasına hazırlanıyor: M5 çipli iPad Pro ve daha fazlası yolda

Tüm bu planların hangi sırayla hayata geçirileceği henüz netleşmedi. Ancak gelen bilgiler, Apple’ın ekim ayında yeni bir tanıtım etkinliği düzenlemeye hazırlandığını ve sahneyi ilk olarak iPad Pro M5'e bırakacağını gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı
470 bin TL'lik altın kaplamalı özel iPhone 17 Pro koleksiyonu satışa çıktı
ETİKETLER
#apple
#ipad pro
#macbook pro
#M5 Çip
#Macbook Air
#Vision Pro 2
#Airtag
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.