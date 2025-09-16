Apple yeni ürün dalgasına hazırlanıyor: M5 çipli iPad Pro ve daha fazlası yolda

Apple'ın eylül ayında gerçekleştirilen "Awe Dropping" etkinliğinde tanıtılan iPhone 17 serisi, ultra ince iPhone Air, yeni nesil AirPods Pro 3 ve Apple Watch 11 modelleri sonrasında gözler yeni ürünlere çevrildi. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa, şirket önümüzdeki aylarda çok daha geniş kapsamlı bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

M5 ÇİPLİ IPAD PRO EKİM AYINDA TANITILACAK

Bloomberg'ın haberine göre, ekim ayında teknoloji devinin ilk olarak M5 çipe sahip iPad Pro modelini tanıtması bekleniyor. Şubat ayında üretime girdiği iddia edilen M5 çiplerinin yanı sıra ekran üretiminin ise haziranda başladığı belirtiliyor.

Apple'ın M4 işlemcisini ilk kez iPad Pro M4 ile tanıttığı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin benzer bir stratejiyi yineleyerek M5 çipini de iPad serisi üzerinden piyasaya sunacağı üzerinde duruluyor. Henüz tanıtımın özel bir etkinlikle mi yoksa basın duyurusu aracılığıyla mı yapılacağı netleşmiş değil.

MACBOOK PRO M5 VE MACBOOK AIR M5 DAHA SONRA GELEBİLİR

Yeni nesil MacBook Pro modellerinin M5 çiple donatılmış sürümlerinin ise biraz daha geç piyasaya çıkacağı öne sürülüyor. Mark Gurman ve analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, dizüstü bilgisayarların 2026’nın başlarında tanıtılabileceğini belirtiyor. Yılın ilk aylarında ortaya çıkan bazı sızıntılar 2025’in son çeyreğine işaret etse de, şu anki tablo lansmanın ertelenebileceğine işaret ediyor.

Geçen yıl tanıtılan MacBook Pro M4 modellerinin, iPad Pro M4 duyurusundan beş ay sonra piyasaya sürüldüğü düşünülürse, benzer bir takvim uygulanma ihtimali oldukça yüksek. M5 çipli MacBook Air modellerinin ise Pro serisinden sonra gelmesi ve mart ayında satışa çıkması bekleniyor.

Tasarım tarafında radikal bir değişiklik öngörülmezken, yeni Mac mini veya iMac modellerinin aynı dönemde tanıtılıp tanıtılmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, Apple yalnızca iPad ve Mac serileriyle sınırlı kalmayacak. 2025’in sonlarından itibaren 2026’nın ilk aylarına uzanan süreçte ondan fazla yeni ürünün sahne alması bekleniyor. İşte öne çıkan bazı modeller:

Vision Pro 2: Geliştirilmiş M5 işlemci, yenilenen Apple Intelligence özellikleri ve “Uzay Siyahı” renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

Geliştirilmiş M5 işlemci, yenilenen Apple Intelligence özellikleri ve “Uzay Siyahı” renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. AirTag 2: Geliştirilmiş ultra geniş bant çipi sayesinde daha uzun menzilli ve hassas konum takibi sağlayabilir.

Geliştirilmiş ultra geniş bant çipi sayesinde daha uzun menzilli ve hassas konum takibi sağlayabilir. Apple TV 4K (4. Nesil): A17 Pro veya A19 çip, Apple Intelligence, Wi-Fi 7 desteği ve entegre FaceTime kamerası ile donatılabilir.

A17 Pro veya A19 çip, Apple Intelligence, Wi-Fi 7 desteği ve entegre FaceTime kamerası ile donatılabilir. HomePod mini 2: S9 çip, Apple Intelligence entegrasyonu ve mevcut HomePod 2 tasarımına benzer bir görünümle raflara çıkabilir.

S9 çip, Apple Intelligence entegrasyonu ve mevcut HomePod 2 tasarımına benzer bir görünümle raflara çıkabilir. Home Hub / HomePod 3: Mart ayında piyasaya çıkması beklenen yeni akıllı ev merkezi.

Mart ayında piyasaya çıkması beklenen yeni akıllı ev merkezi. Yeni Studio Display: Mini-LED teknolojisine sahip olacağı ve muhtemelen yeni Mac duyurularıyla birlikte tanıtılacağı konuşuluyor.

Mini-LED teknolojisine sahip olacağı ve muhtemelen yeni Mac duyurularıyla birlikte tanıtılacağı konuşuluyor. iPhone 17e: iPhone 16e modelinin halefi olarak gelecek cihazın mart ayında piyasaya çıkması ve iPhone 17 serisindeki A19 çipi kullanması bekleniyor.

Tüm bu planların hangi sırayla hayata geçirileceği henüz netleşmedi. Ancak gelen bilgiler, Apple’ın ekim ayında yeni bir tanıtım etkinliği düzenlemeye hazırlandığını ve sahneyi ilk olarak iPad Pro M5'e bırakacağını gösteriyor.