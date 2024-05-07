M4 işlemcili, OLED ekranlı 2024 iPad Pro tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

07 May 2024 17:19 - Güncelleme : 07 May 2024 17:47

Teknoloji devi Apple, 2024 iPad Pro modelini tanıttı. Yeni üst düzey Apple tableti, daha önceki sızıntılarda da paylaşıldığı gibi OLED ekran teknolojisiyle geliyor. Ayrıca Apple, M3 işlemciyi pas geçip M4 işlemcisini Let Loose etkinliğinde piyasaya sürdü.

EN İNCE IPAD PRO

Yeni 2024 iPad Pro, ince tasarımıyla dikkatleri topluyor. 11 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleriyle karşımızda duran tablet bilgisayar, sırasıyla 11 inçlik modelde 5,3 mm kalınlığa sahip. Diğer versiyonda ise 5,1 mm kalınlık bulunuyor, Apple'a göre bu sayede şimdiye kadarki en ince iPad Pro ünvanı kazanıyor.

1600 NIT TEPE PARLAKLIK

iPad Pro'nun Ultra Retina XDR OLED ekranı, 1.000 nit parlaklığa (HDR içeriklerde 1.600 nit) ulaşabilmesini sağlayan Tandem OLED adlı bir yapıya sahip. Mat ekran yüzeyini tercih edenler için, bu iPad Pro'larda ilk kez nano dokulu kaplama da sunulacak.

M3'Ü PAS GEÇTİ: YENİ İŞLEMCİ M4

Söylentiler doğru çıktı. Apple, iPad Pro'da M3 çipini kullanmak yerine direkt olarak M4'e atladı. Teknoloji devi firma, CPU'nun önceki nesil iPad Pro'da bulunan M2 çipinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu söyledi. Ayrıca M4'ün M2 ile aynı performansı yarı güç kullanarak sunabileceğini belirtti. Temel performans da yüzde 20 ortanında arttı.

M4 çip, ikinci nesil 3nm teknolojisiyle üretildi ve yeni bir ekran motorunun yanı sıra donanım hızlandırmalı ağ gölgeleme ve ışın izleme özelliklerine sahip.

‌iPad Pro‌ artık nano dokulu ekran seçeneğiyle de sunuluyor. Kasası yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum malzemeden yapılan cihaz, iki renk seçeneğiyle: Gümüş ve Uzay Siyahı ile birlikte piyasaya çıkıyor.

OLED EKRANIN AVANTAJLARI

Apple'ın LCD'den OLED'e geçme kararı sayısız avantajı da beraberinde getirdi. Örneğin iPad Pro artık çok daha yüksek kontrast kapasitesine sahip olacak ve video izlerken mükemmel siyah tonlarına ve daha fazla sürükleyiciliğe olanak tanıyacak.

Bununla birlikte, OLED piksel başına parlaklık hassasiyeti sağladığından, içerik üretici profesyonellerin / sanatçıların artık parlak içeriğin ekrandaki karanlık alanlara taşması anlamına gelen "çiçeklenme sorunuyla" uğraşmasına gerek kalmayacak.

OLED'e geçiş aynı zamanda iPad Pro'nun her iki boyutunun da artık aynı düzeyde ekran kalitesi sunacağı anlamına geliyor. 2021'den itibaren, büyük olan 12,9 inçlik model, birçok açıdan daha küçük iPad Pro'yu ve ekranını geride bırakan bir Mini LED panele sahipti.

12 MEGAPİKSEL ARKA KAMERA

Yeni iPad Pro, 12 Megapiksel arka kamera özelliğine ev sahipliği yapıyor. Bu kamera 4K ProRes videolar çekebilirken aynı zamanda dört stüdyo mikrofonu, LiDAR tarayıcıyı ve TruTone flaş yapısını da bünyesinde barındırıyor.

2024 IPAD PRO (OLED) FİYATI NE KADAR?

OLED iPad Pro M4 fiyatı şu şekilde: