11 ve 13 inç iPad Air (2024) tanıtıldı! Özellikleri ve Türkiye fiyatı

07 May 2024 17:54 - Güncelleme : 07 May 2024 18:01

Teknoloji devi Apple, 2024 iPad Air modellerini tanıttı. 'Air' serisinde ilk kez iki ekran boyutu var: 11 inç ve 13 inç.

Her iki tablet de Apple'ın M2 çipiyle donatıldı ve mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renklerinde satışa sunulacak. Tablet, 11 inçlik model için 25 bin 999 TL'den ve 13 inçlik model için 34 bin 999 TL'den başlayacak ve bugün itibarıyla Apple Türkiye Online Store'da satışa sunuldu.

IPAD AIR (2024) ÖZELLİKLERİ

Apple'a göre, yeniden tasarlanan 11 inç iPad Air, taşınabilirliği bir üst seviyeye çıkarmakta. Böylece kullanıcılara hareket halindeyken bile iş yapma imkanı tanıyor. Daha geniş bir ekran isteyenlere hitap eden 13 inçlik iPad Air ise 11 inç modele kıyasla yüzde 30 daha geniş bir ekran alanına sahip.

Geniş ekran sayesinde iPad'de çoklu ekran özelliğiyle çalışırken birden fazla uygulama görüntülemeleri için daha fazla alan elde edebiliyorsunuz. Her iki modelde de Liquid Retina tasarımı, yansıma önleyici kaplama, True Tone teknolojisi, yüksek parlaklık ve P3 geniş renk yelpazesine sahip gelişmiş ekranların bulunduğunu belirtelim.