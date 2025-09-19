Hindistan'da "iPhone 17" kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Teknoloji devi ABD merkezli Apple, yeni iPhone 17 serisini Hindistan genelinde satışa sundu. Yeni cep telefonu iPhone 17'yi almak isteyenler, mağazaların önünde gece saatlerinden itibaren sıraya girerek kuyruk oluşturdu.

Mumbai şehrindeki bir mağazanın önündeki kalabalık arasında tansiyon yükseldi. Sırada bekleyenler birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, tedbir amacıyla olay yerine polis çağrıldı.