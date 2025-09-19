Menü Kapat
22°
Komşuların park kavgası kanlı bitti: Baba ve kızına kurşun yağmuru

Adana'da komşular arasındaki araç park etme tartışmasında kan döküldü. Silahına sarılan bir kişi, baba ve kızına kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırgan gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 04:19
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 04:48

'da park yeri yüzünden komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dehşet dolu anlar yaşandı.

BABA VE KIZINA KURŞUN YAĞDIRDI

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Hasan Akgün (39) ile komşusu D.Y., araç park etme yüzünden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Komşuların park kavgası kanlı bitti: Baba ve kızına kurşun yağmuru

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızı A. Akgün tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Akgün'ün cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından saldırganın peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı. Sokağın girişini zırhlı araçlarla kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak delil topladı.

