Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Rıdvan Dilmen Süper Lig'deki favorisini açıkladı: Yüzde 51 şampiyon olur

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı lacivertlilerin 2 oyuncusunu eleştiren deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, "Sıkıldım artık, ikisi de gitmeli" dedi. Süper Lig'deki zirve yarışına ilişkin de konuşan Dilmen, "Yüzde 51'le şampiyon olur" diyerek favorisini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rıdvan Dilmen Süper Lig'deki favorisini açıkladı: Yüzde 51 şampiyon olur
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 04:07
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 04:07

Trendyol 'de 2025/26 sezonunun 20. haftası tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe zorlu deplasmanda her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Sarı-lacivertliler 46 puana yükselerek, ezeli rakibi 'ı 3 puan geriden takibe devam etti.

Deneyimli yorumcu , Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen'in açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kalan en zor deplasmanları, Trabzonspor, rakibi Galatasaray ve Kocaelispor'du. Kocaelispor'la Fenerbahçe'ni puan farkı kaliteli oyuncuları sahneye çıktığında belirginleşiyor. Tedesco muazzam bir maç yönetti.

Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Özellikle de Gençlerbirliği maçıyla birlikte Fenerbahçe takımının da taraftarın coşkusunu göstermesi lazım. Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz. de bu akşam gidiyor büyük ihtimal.

Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben Fenerbahçe'de son dönemde Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum.

Fenerbahçe, Galatasaray maçında orada kaybetmemiş olursa, berabere kalsa dahi yüzde 51 şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim tecrübem bunları söylüyor."

ETİKETLER
#galatasaray
#kocaelispor
#süper lig
#rıdvan dilmen
#en-nesyri
#Fenerbahçe
#Tedesco
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.