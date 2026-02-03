Rıdvan Dilmen Süper Lig'deki favorisini açıkladı: Yüzde 51 şampiyon olur

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 20. haftası tek maçla tamamlandı. Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe zorlu deplasmanda her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Sarı-lacivertliler 46 puana yükselerek, ezeli rakibi Galatasaray'ı 3 puan geriden takibe devam etti.

Deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen'in açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde kalan en zor deplasmanları, Trabzonspor, rakibi Galatasaray ve Kocaelispor'du. Kocaelispor'la Fenerbahçe'ni puan farkı kaliteli oyuncuları sahneye çıktığında belirginleşiyor. Tedesco muazzam bir maç yönetti.

Galibiyetin mimarı Tedesco bana göre, maçı çok iyi okudu. Özellikle de Gençlerbirliği maçıyla birlikte Fenerbahçe takımının da taraftarın coşkusunu göstermesi lazım. Kante muhtemelen geldi, o geldiğinde başka şeyler konuşuruz. En-Nesyri de bu akşam gidiyor büyük ihtimal.

Jhon Duran'ı ben artık unutmak istiyorum. Ben artık soru işareti forvetlerden sıkıldım Fenerbahçe'de. En-Nesyri de ayrılmalı. Ben Fenerbahçe'de son dönemde Dzeko dışında soru işareti olmayan forvet hatırlamıyorum.

Fenerbahçe, Galatasaray maçında orada kaybetmemiş olursa, berabere kalsa dahi yüzde 51 şampiyon olacağını düşünüyorum. Benim tecrübem bunları söylüyor."