Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönüyor!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.
56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Can Keleş’in ortasında penaltı noktası üzerinde Petkovic'in gelişine vuruşunda kaleci Ederson topu kornere çeldi.
60. dakikada Ahmet Oğuz'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Cafumana Show’un kafa vuruşunda top arka direğe çarparak dışarı çıktı.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Semedo'nun kale önüne yerden ortasında Nene'nin vuruşunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 2-0
Stat: Kocaeli
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Altan, Bilal Gölen
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Massadio Haidara (Darko Churlinov dk. 79), Anfernee Dijksteel, Karol Linetty (Joseph Boende dk. 69), Cafumana Show, Habib Keita (Serdar Dursun dk. 85), Can Keleş (Daniel Agyei dk. 69), Rigoberto Rivas (Muharrem Cihan dk. 85), Bruno Petkovic
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Hrvoje Smolcic, Furkan Gedik, Mahamadou Susoho, Samet Yalçın
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Alvarez (İsmail Yüksek dk. 60), Antony Musaba (Nene dk. 60), Anderson Talisca (Fred dk. 72), Marco Asensio (Yiğit Efe Demir dk. 88), En-Nesyri (Kerem Aktürkoğlu dk. 60)
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın,
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Asensio (dk. 45+1), Nene (dk. 75) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Rigoberto Rivas, Selçuk İnan (Teknik Direktör), Karol Linetty (Kocaelispor), Alvarez, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)