Ramazan
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok

Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11, maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Süper Lig'in 20. haftasının son karşılaşması kapsamında bugün Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı alarak Galatasaray ile olan farkı tekrardan 3 puana düşürmek istiyor. Kocaelispor ise son haftalarda aldığı puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Kocaelispor - Fenerbahçe sakatlar ve cezalılar gündem oldu. Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri, istatistikleri taraftarların gündeminde yer alıyor.

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok
02.02.2026
02.02.2026
17:00

- , muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde namağlup olarak devam eden Fenerbahçe, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. 43 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe maç eksiği ile Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunuyor. Kocaelispor ise bu sezon 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 24 puan toplayan Kocaelispor ligde 9. sırada yer alıyor. Kocaelispor karşılaşmadan 3 puan alarak son haftalarda üst üste aldığı puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan kritik karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri, sakatlar ve cezalılar gündem oldu.

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra adli süreci devam eden Mert Hakan Yandaş karşılaşmada oynamayacak. Jhon Duran ve Edson Alvarez'in durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek. Edson ve Duran'ın karşılaşmada oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok

Ev sahibi ekip Kocaelispor'da ise Jovanovic, Smolcic ve Wieteska'nın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kart cezalısı olan Tayfur Bingöl'de karşılaşmada oynamayacak. Nonge'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Kocaelispor - Fenerbahçe maçında Talisca'nın forvet hattında görev alması bekleniyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, Kerem Aktürkoğlu yerine ise Musaba ile başlayacağı tahmin ediliyor. Kocaelispor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Agyei, Petkovic, Rivas

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Guendouizi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kocaelispor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 3, Kocaelispor'da 4 futbolcu karşılaşmada yok

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Kocaelispor ile Fenerbahçe tarihleri boyunca 47 kere karşı karşıya geldiler. bu karşılaşmaların 24'ünde Fenerbahçe, 8'inde Kocaelispor karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan 15 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 87 kere fileleri havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol attı. Son oynanan 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet ile sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında gerçekleşen bir mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

ETİKETLER
#kocaelispor
#süper lig
#cezalar
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Sakatlar
#Aktüel
