Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, forvet hattını 19 yaşındaki Fransız oyuncu Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Genç oyuncuyu kiralayan sarı lacivertliler, yeni transferler için de çalışmalarını sürdürüyor. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ise takımdan ayrılmaları gündemde.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarındaki son gelişmeleri Gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında aktardı.

DEVİN ÖZEK'E TRANSFER ELEŞTİRİSİ

Sportif Direktör Devin Özek'e eleştirilerde bulunan Ahmet Ercanlar, "Bu kadroyu kim kurdu? Devin Özek kurdu. Ben sportif direktörden planlama beklerim. Sen kadroyu kurdun. Devre arası geldi, 'Bizim 5 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var' diyorsun. O zaman bu işi ben de yaparım. O planlamayı yapamamışsın demek ki. Avrupa'daki kulüplere bak, çok acil ihtiyacı olmadıkça transfer yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Devin Özek'e transfer planlaması üzerinden yüklenmeyi sürdüren Ercanlar, "Sezon başı kadroyu kuruyorsun, devre arası 6 tane daha transfer istiyorsun. Bunu ben de yaparım, herkes yapar. İşler kötü gittiğinde Devin Özek'i eleştireceğiz tabii ki, kusura bakmasın" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE JHON DURAN İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Öte yandan eleştirilerin odağındaki Faslı forvet En-Nesyri'nin ayrılığı gündemdeyken, sarı lacivertlilerin bir diğer forveti Jhon Duran'la ilgili de benzer bir iddia ortaya atıldı.

Kolombiyalı futbolcuyla yolların ayrılacağını söyleyen Ahmet Ercanlar, "Jhon Duran'ın sözleşmesi pazartesi günü feshediliyor, yüzde 99" dedi.

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.