Spor
Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'nin forvet oyuncuları Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, sarı lacivertlilerin aynı mevkiye 19 yaşındaki Fransız oyuncu Sidiki Cherif'i transfer etmesi ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Gazeteci Ahmet Ercanlar, sarı lacivertli ekipte yıldız golcünün sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, forvet hattını 19 yaşındaki Fransız oyuncu Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Genç oyuncuyu kiralayan sarı lacivertliler, yeni transferler için de çalışmalarını sürdürüyor. Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ise takımdan ayrılmaları gündemde.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarındaki son gelişmeleri Gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında aktardı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

DEVİN ÖZEK'E TRANSFER ELEŞTİRİSİ

Sportif Direktör Devin Özek'e eleştirilerde bulunan Ahmet Ercanlar, "Bu kadroyu kim kurdu? Devin Özek kurdu. Ben sportif direktörden planlama beklerim. Sen kadroyu kurdun. Devre arası geldi, 'Bizim 5 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var' diyorsun. O zaman bu işi ben de yaparım. O planlamayı yapamamışsın demek ki. Avrupa'daki kulüplere bak, çok acil ihtiyacı olmadıkça transfer yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

Devin Özek'e transfer planlaması üzerinden yüklenmeyi sürdüren Ercanlar, "Sezon başı kadroyu kuruyorsun, devre arası 6 tane daha transfer istiyorsun. Bunu ben de yaparım, herkes yapar. İşler kötü gittiğinde Devin Özek'i eleştireceğiz tabii ki, kusura bakmasın" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

FENERBAHÇE JHON DURAN İLE YOLLARINI AYIRIYOR

Öte yandan eleştirilerin odağındaki Faslı forvet En-Nesyri'nin ayrılığı gündemdeyken, sarı lacivertlilerin bir diğer forveti Jhon Duran'la ilgili de benzer bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

Kolombiyalı futbolcuyla yolların ayrılacağını söyleyen Ahmet Ercanlar, "Jhon Duran'ın sözleşmesi pazartesi günü feshediliyor, yüzde 99" dedi.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Yıldız golcünün sözleşmesi feshediliyor

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan 22 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!
