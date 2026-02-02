Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!

Kategoriler
Fenerbahçe'de forvet bekleyişi Sidiki Cherif ile son buldu. Genç yetenekle bir süredir görüşmeler yapan Süper Lig devi, yeni transferini resmen duyurdu.
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."
Angers altyapısında yetişen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştı.