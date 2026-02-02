Menü Kapat
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri yaptığı Sidiki Cherif'i resmen kadrosuna kattı. Esasen ise sarı lacivertliler, 19 yaşındaki Fransız ile satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 00:14

Fenerbahçe'de forvet bekleyişi Sidiki Cherif ile son buldu. Genç yetenekle bir süredir görüşmeler yapan Süper Lig devi, yeni transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!

FENERBAHÇE'DEN SIDIKI CHERIF AÇIKLAMASI

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.

Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!

FENERBAHÇE'NİN YENİ FORVETİNİN PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştı.

Fenerbahçe'de yeni forvet resmen duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
Atalanta, Fenerbahçe yerine Atletico Madrid ile anlaştı.
#Spor
#Spor
#Spor
