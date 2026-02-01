Menü Kapat
Ademola Lookman sağlık kontrolleri için İspanya'da: Fenerbahçe'ye transferde ters köşe!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ademola Lookman, an itibarıyla Madrid'e geldi. Nijeryalı yıldız, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından da Atletico Madrid'e imza atacak.

Ademola Lookman sağlık kontrolleri için İspanya'da: Fenerbahçe'ye transferde ters köşe!
Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer etmek istediği Ademola Lookman, Atalanta ve Atletico Madrid'in el sıkışmasıyla birlikte İspanya'ya geldi. 28 yaşındaki hücumcu, sağlık kontrollerinin sonrasında imzayı da resmen atacak.

Ademola Lookman sağlık kontrolleri için İspanya'da: Fenerbahçe'ye transferde ters köşe!

FENERBAHÇE BONSERVİS KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Ademola Lookman ile el sıkışan ama Atalanta'nın bonservis isteğine takılan Fenerbahçe, yıldız hücumcunun transferinden vazgeçmek zorunda kaldı. Ayrıca da sarı lacivertlilerin, bu aşama sonrasında ön bölgeye nasıl bir takviye yapacağı merak ediliyor. Zira Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde de istediğini alamamış ve ardından Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı.

https://x.com/DiMarzio/status/2017980829926883704?s=20

ADEMOLA LOOKMAN VE İSTATİSTİKLERİ

Atalanta'nın Avrupa zaferinde başrolde olan Nijeryalı, şu ana kadar mavi siyahlılarla 137 maça çıkmış ve 55 gol ile 27 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Ademola Lookman sağlık kontrolleri için İspanya'da: Fenerbahçe'ye transferde ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE TRANSFERİ NEDEN BİTİREMEDİ?
Atalanta, Süper Lig devinden farklı teminatlar istedi ve süreci zora soktu.
