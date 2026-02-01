Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Karim Benzema'nın yeni adresi: Süper Lig ekiplerine de önerilmişti!

Karim Benzema ve Al Ittihad arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Halihazırda Süper Lig kulüplerine de önerilmiş olan Karim Benzema, an itibarıyla rotayı bir başka Suudi Arabistan ekibine çeviriyor.

Karim Benzema'nın yeni adresi: Süper Lig ekiplerine de önerilmişti!
Burak Ayaydın
01.02.2026
01.02.2026
01.02.2026

Karim Benzema için Fransa basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Esasen ise habere göre Karim Benzema, Al Ittihad sonrası için Al Hilal ile masaya oturdu.

Karim Benzema'nın yeni adresi: Süper Lig ekiplerine de önerilmişti!

KARIM BENZEMA'DAN SÜRPRİZ TRANSFER

Menajerler aracılığıyla Süper Lig devlerine de önerilen 38 yaşındaki Fransız golcü, gelişmelerden hareketle Suudi Arabistan'da kalacak gibi görünüyor! Ayrıca yıldız forvet ile Juventus'un da ilgilendiği günlerde, Al Hilal hızlı davrandı ve Karim Benzema'yla ilk temasları gerçekleştirdi.

Karim Benzema'nın yeni adresi: Süper Lig ekiplerine de önerilmişti!

KARIM BENZEMA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Al Ittihad ile maaş konusunda sıkıntı yaşayan Karim Benzema, 2023 yazında geldiği sarı siyahlılar ile toplam 83 maça çıkmış ve 54 gol ile 17 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KARIM BENZEMA'NIN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYORDU?
5 ay sonra serbest kalacak olan deneyimli hücumcu, Al Ittihad yönetiminden istediği düzeyde bir teklif alamamıştı.
