Galatasaray'da Mauro Icardi için net karar! Görüşmeler başladı

Galatasaray takımda geleceği merak edilen Mauro Icardi için kararını verdi. Yıldız oyuncunun menajeri transfer görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Galatasaray'ın önerisi belli olurken Şubat ayında tekrar görüşme yapılacak.

Sabah
01.02.2026
01.02.2026
Galatasaray'da transfer geleceği merak edilen yıldız oyuncu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, Arjantinli santrfor Mauro Icardi için yönetim harekete geçti.

Cimbom'da Mauro Icardi ile yapılan ilk görüşmelerde imzaların atılmadığı öğrenildi. İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcunun menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticilerin buluşmasından net bir sonuç çıkmadı.

ICARDİ 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Icardi'nin 2 yıllık Galatasaray'ın ise 1 senelik sözleşme yapmak istediği kaydedildi.

Geçen pazar günü Pino, Dursun Özbek ile de bir araya gelmişti. Bu görüşmede Dursun Özbek, Icardi'yi çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini bildirmişti.

ŞUBAT AYINDA TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Ünlü menajer ise "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor" demişti. Mauro Icardi için şubat ayında tekrar taraflar bir araya gelecek.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. 12'sinde ilk 11'de yer alırken 10 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Icardi hangi takımlarda oynadı?
Barcelona altyapısında yetişen Mauro Icardi daha sonra Sampdoria, Inter ve PSG formaları giydi.
