 | Murat Makas

Trabzonspor golcü yıldızla anlaşma sağladı! Kontejyan için gözden çıkarılan isimler belli oldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Sarpsborg'da forma giyen Norveçli golcü Daniel Karlsbakk için formül üretiyor. Transferin gerçekleşmesi için yabancı sayısını düşürmek isteyen yönetimin gözden çıkardığı oyuncular netleşti.

KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 10:49

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Norveç ekibi Sarpsborg'da forma giyen Norveçli golcü Daniel Karlsbakk'ı bekletiyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan ve bu sorunu aşmakta zorlanan bordo-mavililer, Edin Visca'nın sözleşmesini askıya alarak 16 olan yabancı sayısını 15’e düşürmeye çalışacak.

3 OYUNCUYA VEDA EDİLEBİLİR

Olaigbe'nin Konyaspor'a transferinin kesinleşmesi ile bu sayıyı 14'e düşürecek. Ancak yönetim, Karlsbakk için bir yabancı oyuncu daha göndermek zorunda. Fotomaç'ın haberine göre, burada gözler Nwakaeme, Savic ve Bouchouari'ye çevrilmiş durumda.

24 GOL KATKISI

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk, Sarpsborg forması altında oynadığı 33 maçta 21 gol, 3 asist kaydetti.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'zorunlu strateji' vurgusu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
