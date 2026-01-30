Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'zorunlu strateji' vurgusu!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç kritikleri geldi. Esasen ise genç çalıştırıcı, mecburen uzun top oynamak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN 'ZORUNLU STRATEJİ' VURGUSU!

"İlk yarı üretemedik, olumlu konuşamayacağım. Hatayla yediğimiz bir gol! İkinci yarıda mecbur uzuna döndük. Çünkü oyunun başlangıcıyla birlikte orta saha merkezdeki oyuncularımız, bireysel olarak iyi değillerdi. Penaltı kaçırdık, çok değerli 2 puan kaybettik. Hak etmiştik... Bu tip maçlarda, iyi bir orta ve kafa vuruşu çok değerlidir. Hatalar olur, gençler hata yapabilir. Problemlerimiz, sorunlarımız belli, devam etmek zorundayız. Antalyaspor'u da tebrik ederim, iyi savundular. Böyle maçlarda daha bireysel performanslara ihtiyacınız oluyor, bugün gösteremedik. Maç maç gitmek zorundayız ama Gençlerbirliği'nden sonra burada takılmak da olmadı. Üzgünüz."