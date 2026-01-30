Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Trabzonspor sahaya çıkıyor. Akdeniz'deki kritik müsabakaya dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
30.01.2026
30.01.2026
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Hakem olarak Oğuzhan Çakır'ın görev alacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Storm, Van De Streek.

https://x.com/Antalyaspor/status/2016979666955866385?s=20

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Muçi, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/2016901895093100806?s=20

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasından lig sıralamasında üçüncü basamakta olan Trabzonspor, 20. haftadaki Antalyaspor maçını kazanmayı ve rakiplerinin takılmasını hedefliyor.

Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ANTALYASPOR'DA SEZONUN KARNESİ

Süper Lig'deki 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Akdeniz temsilcisi; 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'DA UMUT NAYİR TRANSFERİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Karadeniz devi ara transfer döneminde Umut Nayir'i kadrosuna katmış ve forvet rotasyonunu genişletmişti.

https://x.com/Trabzonspor/status/2016936892218884281?s=20

ANTALYASPOR VE TRABZONSPOR ARASINDA 60. DÜELLO

İki takım arasında geride kalan 59 maçta, bordo mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Bordo mavililerin, birkaç takviye daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
