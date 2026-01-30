Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Hakem olarak Oğuzhan Çakır'ın görev alacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Storm, Van De Streek.

https://x.com/Antalyaspor/status/2016979666955866385?s=20

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Muçi, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/2016901895093100806?s=20

TRABZONSPOR'DA ZİRVE HESAPLARI

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasından lig sıralamasında üçüncü basamakta olan Trabzonspor, 20. haftadaki Antalyaspor maçını kazanmayı ve rakiplerinin takılmasını hedefliyor.

ANTALYASPOR'DA SEZONUN KARNESİ

Süper Lig'deki 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Akdeniz temsilcisi; 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA UMUT NAYİR TRANSFERİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Karadeniz devi ara transfer döneminde Umut Nayir'i kadrosuna katmış ve forvet rotasyonunu genişletmişti.

https://x.com/Trabzonspor/status/2016936892218884281?s=20

ANTALYASPOR VE TRABZONSPOR ARASINDA 60. DÜELLO

İki takım arasında geride kalan 59 maçta, bordo mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrılmıştı.