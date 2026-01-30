Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!

Kategoriler
Emre Belözoğlu ile 6. maçına çıkan Kasımpaşa, son dakika golüyle kaybetti. Kritik mücadelede Samsunspor; 90+ itibarıyla Jaures Assoumou ile golü bulup, haftalar sonra kazanırken, Kasımpaşa ise galibiyet hasretini devam ettirdi.
Emre Belözoğlu'nun 6. maçıyla birlikte henüz 3 puanla tanışmamış olması, Kasımpaşa'da yeni bir gündemi başlattı! Zira İstanbul ekibi, puan tablosunda en dipleri gördü ve küme düşme hattının güçlü adaylarından biri haline geldi.
Kasımpaşa ile 6 müsabakada yer alan ve maç başına 0.50 puan ortalaması tutturan Emre Belözoğlu, şu ana kadar hiç galibiyet alamadı ve mavi beyazlı yönetim için kritik bir döneme girildi.