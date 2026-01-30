Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!

Emre Belözoğlu ile 6. maçına çıkan Kasımpaşa, son dakika golüyle kaybetti. Kritik mücadelede Samsunspor; 90+ itibarıyla Jaures Assoumou ile golü bulup, haftalar sonra kazanırken, Kasımpaşa ise galibiyet hasretini devam ettirdi.

KASIMPAŞA'DA KRİZ KAPIDA

Emre Belözoğlu'nun 6. maçıyla birlikte henüz 3 puanla tanışmamış olması, Kasımpaşa'da yeni bir gündemi başlattı! Zira İstanbul ekibi, puan tablosunda en dipleri gördü ve küme düşme hattının güçlü adaylarından biri haline geldi.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN ZOR GÜNLER

Kasımpaşa ile 6 müsabakada yer alan ve maç başına 0.50 puan ortalaması tutturan Emre Belözoğlu, şu ana kadar hiç galibiyet alamadı ve mavi beyazlı yönetim için kritik bir döneme girildi.