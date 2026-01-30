Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, kendi sahasında Samsunspor'u ağırladı. Emre Belözoğlu ile henüz galibiyet coşkusu yaşayamayan Kasımpaşa, an itibarıyla Samsunspor'a da son dakika golüyle mağlup oldu.

Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!
Burak Ayaydın
30.01.2026
30.01.2026
Emre Belözoğlu ile 6. maçına çıkan Kasımpaşa, son dakika golüyle kaybetti. Kritik mücadelede Samsunspor; 90+ itibarıyla Jaures Assoumou ile golü bulup, haftalar sonra kazanırken, Kasımpaşa ise galibiyet hasretini devam ettirdi.

Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!

KASIMPAŞA'DA KRİZ KAPIDA

Emre Belözoğlu'nun 6. maçıyla birlikte henüz 3 puanla tanışmamış olması, Kasımpaşa'da yeni bir gündemi başlattı! Zira İstanbul ekibi, puan tablosunda en dipleri gördü ve küme düşme hattının güçlü adaylarından biri haline geldi.

Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN ZOR GÜNLER

Kasımpaşa ile 6 müsabakada yer alan ve maç başına 0.50 puan ortalaması tutturan Emre Belözoğlu, şu ana kadar hiç galibiyet alamadı ve mavi beyazlı yönetim için kritik bir döneme girildi.

Emre Belözoğlu'na son dakika şoku: Kasımpaşa'da kriz!

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA ARA TRANSFERDE NASILDI?
Sezonun geri kalanında çıkış yakalamak isteyen Kasımpaşa; İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.
