Beşiktaş'tan Liverpool çıkarması: Transferde kaleci kritiği!

Beşiktaş'ın transferdeki sürpriz hamleleri devam ediyor. Halihazırda Mert Günok'un da dahil olduğu birkaç isimle yollarını ayıran ve ardından da yeni yıldızlar için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Liverpoollu Giorgi Mamardashvili'ye yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFERDE LIVERPOOL ÇIKARMASI

Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte uzun zamandır kaleci arayan Beşiktaş, Liverpool'da ikinci planda kalan 25 yaşındaki Giorgi Mamardashvili'yi gündemine aldı! Esasen ise Kartal, Gürcü eldiven için kiralama teklifi de sundu ve Liverpool'a 2 milyon Euroluk öneri gerçekleştirdi. Ayrıca da Beşiktaş'ın, anlaşmaya opsiyonlu bir satın alma maddesi eklemesi de ihtimaller arasında gösterildi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ GIORGI MAMARDASHVILI'NIN PERFORMANSI

Liverpool ile bu sezon 11 maça çıkan Giorgi Mamardashvili, 934 dakika süre almış ve 17 gol yemişti. Son olarak da yetenekli eldiven, bu dönemdeki 3 müsabakayı gol yemeden tamamlamıştı.

LIVERPOOL 30 MİLYON EUROLUK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Giorgi Mamardashvili'nin potansiyelini gören Liverpool, 2024 yazında Valencia ile 30 milyon Euroluk bir anlaşma yapmış ve Giorgi Mamardashvili'yle de 2031 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.