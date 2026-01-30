Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber

Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante pazarlıkları devam ederken, Al Ittihad yönetiminden ise flaş bir hamle geldi. Esasen ise Suudi Arabistan ekibi, N'Golo Kante'nin ayrılığını engellemek amacıyla özel haberler yaptırmaya ve fiyatı yüksek göstermeye başladı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!
Burak Ayaydın
30.01.2026
18:35
30.01.2026
18:43

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği dönemde, Suudi Arabistan'da bonservis odaklı haberler ön plana çıktı. Zira Al Ittihad yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşan N'Golo Kante'nin transferini engellemek için farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!

FENERBAHÇE'NİN N'GOLO KANTE TRANSFERİNDE BÜYÜK OPERASYON

N'Golo Kante ile sözleşme uzatmak isteyen ama Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle 'hayır' cevabı alan Al Ittihad, ilk olarak bonservis gündemini başlatmış ve sarı lacivertlilerin en azından yaz dönemine kadar bu hamleden vazgeçmesini tasarlamıştı! Ardından ise Fenerbahçe'nin bonservis ödemeyi de hızlıca göze aldığını gören Suudi Arabistan ekibi, an itibarıyla basına sipariş haberler servis etmeye ve pazarlık miktarını yükseltmeye çalıştı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!

FENERBAHÇE'NİN N'GOLO KANTE TRANSFERİNDE ALGI SÜRECİ

Fenerbahçe'ye bonservis anlamında özellikle zorluk çıkaran Al Ittihad, ayrıca N'Golo Kante için de kulüpte kalmanın daha iyi bir seçenek olduğu düşüncesini gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ N'GOLO KANTE'NİN PERFORMANSI

Avrupa'ya dönmek ve 2026 Dünya Kupası'na daha hazır bir şekilde katılmak isteyen N'Golo Kante, Al Ittihad ile bu sezon 26 maça çıkmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!

Sıkça Sorulan Sorular

N'GOLO KANTE'NİN AL ITTIHAD İLE OLAN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEKTİ?
34 yaşındaki Fransız yıldız, gelecek yaz itibarıyla serbest statüye geçecekti.
#Spor
#Spor
TGRT Haber
