Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferinde algı operasyonu: Suudi Arabistan basınında sipariş haberler!

N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği dönemde, Suudi Arabistan'da bonservis odaklı haberler ön plana çıktı. Zira Al Ittihad yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşan N'Golo Kante'nin transferini engellemek için farklı bir yol izlemeye karar verdi.

FENERBAHÇE'NİN N'GOLO KANTE TRANSFERİNDE BÜYÜK OPERASYON

N'Golo Kante ile sözleşme uzatmak isteyen ama Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle 'hayır' cevabı alan Al Ittihad, ilk olarak bonservis gündemini başlatmış ve sarı lacivertlilerin en azından yaz dönemine kadar bu hamleden vazgeçmesini tasarlamıştı! Ardından ise Fenerbahçe'nin bonservis ödemeyi de hızlıca göze aldığını gören Suudi Arabistan ekibi, an itibarıyla basına sipariş haberler servis etmeye ve pazarlık miktarını yükseltmeye çalıştı.

FENERBAHÇE'NİN N'GOLO KANTE TRANSFERİNDE ALGI SÜRECİ

Fenerbahçe'ye bonservis anlamında özellikle zorluk çıkaran Al Ittihad, ayrıca N'Golo Kante için de kulüpte kalmanın daha iyi bir seçenek olduğu düşüncesini gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ N'GOLO KANTE'NİN PERFORMANSI

Avrupa'ya dönmek ve 2026 Dünya Kupası'na daha hazır bir şekilde katılmak isteyen N'Golo Kante, Al Ittihad ile bu sezon 26 maça çıkmış ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.