Dominik Livakovic imzayı attı: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti!

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da yeterince şans bulamamış ve ayrılık isteğini dile getirmişti. An itibarıyla ise Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'dan geri çağırdı ve Dinamo Zagreb'e kiraladı.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC AYRILIĞI

"İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

DOMINIK LIVAKOVIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında 6.65 milyon Euro bedelle sarı lacivertlilere transfer olan Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile toplamda 74 maça çıkmış ve 80 gol yemişti. Ayrıca da deneyimli file bekçisi, bu dönemde tam 26 müsabakayı da gol yemeden tamamlamıştı.