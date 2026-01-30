Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Dominik Livakovic imzayı attı: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için transfer bilgilendirmesi yapıldı. Esasen ise Hırvat eldiven, yıllar sonra yeniden ülkesine döndü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dominik Livakovic imzayı attı: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 18:04

'nin sezon başında 'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da yeterince şans bulamamış ve ayrılık isteğini dile getirmişti. An itibarıyla ise Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Girona'dan geri çağırdı ve 'e kiraladı.

Dominik Livakovic imzayı attı: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti!

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC AYRILIĞI

"İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

Dominik Livakovic imzayı attı: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti!

DOMINIK LIVAKOVIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

2023 yazında 6.65 milyon Euro bedelle sarı lacivertlilere transfer olan Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile toplamda 74 maça çıkmış ve 80 gol yemişti. Ayrıca da deneyimli file bekçisi, bu dönemde tam 26 müsabakayı da gol yemeden tamamlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

DOMINIK LIVAKOVIC'İN FENERBAHÇE'YLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
31 yaşındaki kalecinin, 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! On milyonlarca euro'yu kasaya koydular
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest ile karşılaşacak
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#dinamo zagreb
#girona
#Fenerbahçe
#dominik livakovic
#Kalecilik
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.