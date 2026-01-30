Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa Ligi'nde 24 ve 25 Eylül'de oynanan ilk hafta maçlarıyla başlayan lig aşaması bu hafta oynanan 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselen ve lig aşamasını 9 ile 24. sıra arasında tamamlayarak son 16 play-off turu oynamaya hak kazanan takımlar belli oldu.

FENERBAHÇE, SON 16 PLAY-OFF TURU OYNAYACAK

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasını topladığı 12 puanla 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlar şöyle:

• Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

• Fenerbahçe 2-1 Nice

• Fenerbahçe 1-0 Stuttgart

• Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

• Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

• Brann 0-4 Fenerbahçe

• Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

• FCSB 1-1 Fenerbahçe

KUPA 2'DE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Avrupa Ligi'nde lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg ve Roma, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Kızılyıldız, Celta Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Dinamo Zagreb ve Brann adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Young Boys, Strum Graz, FCSB, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Basel, Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmö ve Maccabi Tel Aviv, Avrupa defterini kapattı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte son 16 play-off turu kura çekiminin heyecanı yaşandı. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Lig aşamasını topladığı 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin kura çekimi öncesi muhtemel rakipleri lig aşamasını 13. sırada tamamlayan İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Çekya temsilcisi Viktoria Plzen olmuştu.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA OYNANACAK

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki son 16 play-off turu ilk maçı 19 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Eşleşmedeki rövanş mücadelesi ise 26 Şubat tarihinde İngiltere'de oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST'IN AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Nottingham Forest, bu sezon doğrudan Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

İngiltere ekibi, "Kupa 2"de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Nottingham Forest, topladığı 14 puanla lig aşamasını 13. sırada tamamlamıştı. Nottingham Forest, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Nottingham Forest'ın Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlar şöyle:

• Real Betis 2-2 Nottingham Forest

• Nottingham Forest 2-3 Midtjylland

• Nottingham Forest 2-0 Porto

• Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest

• Nottingham Forest 3-0 Malmö

• Utrecht 1-2 Nottingham Forest

• Braga 1-0 Nottingham Forest

• Nottingham Forest 4-0 Ferencvaros

Nottingham Forest, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 23 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Nottingham Forest, bu maçlarda 23 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. Nottingham Forest, topladığı 25 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.