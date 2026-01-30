Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-kırmızılılar, Juventus ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligin"de 16, 17 ve 18 Eylül'de oynanan ilk hafta maçlarıyla başlayan lig aşaması bu hafta oynanan 8. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselen ve lig aşamasını 9 ile 24. sıra arasında tamamlayarak son 16 play-off turu oynamaya hak kazanan takımlar belli oldu.

GALATASARAY, SON 16 PLAY-OFF TURU OYNAYACAK

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, lig aşamasını topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Cimbom bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar şöyle:

• Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

• Galatasaray 1-0 Liverpool

• Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

• Ajax 0-3 Galatasaray

• Galatasaray 0-1 Union SG

• Monaco 1-0 Galatasaray

• Galatasaray 1-1 Atletico Madrid

• Manchester City 2-0 Galatasaray

"DEVLER LİGİ"NDE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.

Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte son 16 play-off turu kura çekiminin heyecanı yaşandı. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Lig aşamasını topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın kura çekimi öncesi muhtemel rakipleri lig aşamasını 13. sırada tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile lig aşamasını 14. sırada tamamlayan İspanya temsilcisi Atletico Madrid olmuştu.

Kura çekiminin ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşti.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA OYNANACAK

Galatasaray ile Juventus arasındaki son 16 play-off turu ilk maçı 17-18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul'da oynanacak. Eşleşmedeki rövanş mücadelesi ise 24-25-26 Şubat tarihlerinde İtalya'da oynanacak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2017197158919733365

JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Serie A'da geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, bu sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

İtalyan ekibi, "Devler Ligi"nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus, topladığı 13 puanla lig aşamasını 13. sırada tamamlamıştı. Juventus, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Juventus bu sezon Serie A'da oynadığı 22 maçta ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Juventus, bu maçlarda 35 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. Juventus, topladığı 42 puanla Serie A'da 5. sırada yer alıyor.

JUVENTUS'TAN 4 YILDIZLI PAYLAŞIM

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşmesinin ardından İtalyan ekibi eşleşmeyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Juventus yaptığı videolu paylaşımda Galatasaray'ın 4 yıldızlı logosunu kullanması dikkati çekti.