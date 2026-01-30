Menü Kapat
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! On milyonlarca euro'yu kasaya koydular

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde ter döken Fenerbahçe'nin söz konusu organizasyonlardan elde ettiği gelir belli oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden toplamda 42,5 milyon euro gelir elde ederken Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nden toplamda 19,5 milyon euro'yu kasasına koydu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! On milyonlarca euro'yu kasaya koydular
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, organizasyonu 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırırken Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise turnuvayı 19. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükseldi. Her iki organizasyonda lig aşamasının sona ermesiyle birlikte temsilcilerimizin kazandıkları para da belli oldu.

GALATASARAY'A 42,5 MİLYON EURO'LUK GELİR

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, turnuvanın lig aşamasını 20. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye de 2-0 kaybetti. Cimbom, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! On milyonlarca euro'yu kasaya koydular

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, "ayak bastı parası" olarak 18.62 milyon euro elde etti. Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan Aslan, ligde elde ettiği dereceyle de 5.08 milyon euro'nun daha sahibi oldu. Yayın havuzundan ortalama 8.41 milyon euro gelir alan Galatasaray’ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2.42 milyon euro girdi. Aslan, ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması nedeniyle 1 milyon euro daha alacak.

Tüm bu kalemler toplandığında sarı-kırmızılı takım UEFA’dan toplamda 42.5 milyon euro geliri hanesine yazdırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! On milyonlarca euro'yu kasaya koydular

FENERBAHÇE 19,5 MİLYON EURO KAZANDI

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Avrupa macerasına başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u eleyerek 175 bin euro ile açılış yaptı. Devler Ligi'nde play-off aşamasında Benfica'ya elenmesine rağmen sarı-lacivertlilerin buradan aldığı gelir de 4.29 milyon euro olarak dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Kanarya, katılım payı olarak 4.31 milyon euro elde etti. Lig aşamasında 3'er galibiyet ve beraberlik alan Fenerbahçe, performansa dayalı 1.8 milyon euro, 19. basamaktaki sıralaması sebebiyle de 1.45 milyon euro kasasına koydu. Yayın havuzundan da ortalama 4.99 milyon euro kazanan sarı-lacivertli takım, son 16 play-off turu oynayacak olmasından dolayı 300 bin euro ek gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe de tüm bunların toplamında 19 milyon 475 bin euro gelire uzandı.

