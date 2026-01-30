Metin Diyadin'e Trabzonsporlu hücumcu: Gençlerbirliği'nden kanat transferi!

Kategoriler
Trabzonspor ve Gençlerbirliği, Cihan Çanak'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Halihazırda 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da kırmızı siyahlılara olumlu yaklaştığı görüşmelerde, taraflar hızlıca imza aşamasına geçti.
"Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak’ın, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
Metin Diyadin'in olumlu raporuyla birlikte Gençlerbirliği'ne transfer olan Cihan Çanak, 2024 yazında geldiği Trabzonspor ile şu ana kadar 41 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.