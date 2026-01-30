Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Metin Diyadin'e Trabzonsporlu hücumcu: Gençlerbirliği'nden kanat transferi!

Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan Cihan Çanak'ı kadrosuna kattı. Karadeniz devi, sürece dair resmi açıklama yayınladı.

Metin Diyadin'e Trabzonsporlu hücumcu: Gençlerbirliği'nden kanat transferi!
ve , Cihan Çanak'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Halihazırda 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da kırmızı siyahlılara olumlu yaklaştığı görüşmelerde, taraflar hızlıca imza aşamasına geçti.

https://x.com/kirmizikara/status/2017251795974721670?s=20

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak’ın, 2025/2026 sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

https://x.com/Trabzonspor/status/2017251551845171603?s=20

CİHAN ÇANAK'IN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Metin Diyadin'in olumlu raporuyla birlikte Gençlerbirliği'ne olan Cihan Çanak, 2024 yazında geldiği Trabzonspor ile şu ana kadar 41 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Metin Diyadin'e Trabzonsporlu hücumcu: Gençlerbirliği'nden kanat transferi!

Sıkça Sorulan Sorular

METİN DİYADİN FUTBOLCULUĞUNDA 4 BÜYÜKLERDEN HERHANGİ BİRİNDE OYNAMIŞ MIYDI?
57 yaşındaki teknik direktör, 1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.
