Fenerbahçeli Fred'e Hollanda devinden resmi teklif!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Hollanda devi Ajax, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Fred için resmi teklif gerçekleştirdi ve pazarlıklara başladı.

FENERBAHÇELİ FRED'E AJAX'TAN TRANSFER TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin ciddi bir yapılanmadan geçtiği günlerde, Fred'e de Ajax talip oldu! Uzun zamandır orta sahaya takviye gerçekleştirmek isteyen kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki Fred için ciddi bir pazarlık sürecine girişti.

FENERBAHÇE'DE FRED'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 29 maça çıkmış ve 1 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.