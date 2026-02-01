Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşılaştı. Zorlu bir dönemden geçen Real Madrid, kritik karşılamayı son dakika golüyle kazandı.

Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!
Burak Ayaydın
01.02.2026
01.02.2026
Real Madrid, La Liga mücadelesinde Rayo Vallecano'yu 2-1 ile geçti. Ev sahibinin Vinicius Junior (15) ile bulduğu gole; Jorge De Frutos (49) ile cevap veren konuk takım, son dakika golüyle Bernabeu'dan puansız ayrıldı.

REAL MADRİD'DE 90+10'DA GELEN GALİBİYET GOLÜ!

Mücadelenin 1-1 bitmesinin beklediği anlarda penaltı kazanan Kral'ın Takımı, Kylian Mbappe'nin golüyle zafere uzandı! Ayrıca da Real Madrid'de, Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.

Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!

RAYO VALLECANO MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Tansiyonun yükseldiği son bölümde; Vallecanolu Pathe Ciss 80. dakikada, Josep Maria Chavarria Perez ise 90+12. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından 54 puana yükselen Real Madrid, 55 puanla lider olan Barcelona'yı takibini sürdürdü.

Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!

