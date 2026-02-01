Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!

Real Madrid, La Liga mücadelesinde Rayo Vallecano'yu 2-1 ile geçti. Ev sahibinin Vinicius Junior (15) ile bulduğu gole; Jorge De Frutos (49) ile cevap veren konuk takım, son dakika golüyle Bernabeu'dan puansız ayrıldı.

REAL MADRİD'DE 90+10'DA GELEN GALİBİYET GOLÜ!

Mücadelenin 1-1 bitmesinin beklediği anlarda penaltı kazanan Kral'ın Takımı, Kylian Mbappe'nin golüyle zafere uzandı! Ayrıca da Real Madrid'de, Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.

RAYO VALLECANO MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Tansiyonun yükseldiği son bölümde; Vallecanolu Pathe Ciss 80. dakikada, Josep Maria Chavarria Perez ise 90+12. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından 54 puana yükselen Real Madrid, 55 puanla lider olan Barcelona'yı takibini sürdürdü.