Real Madrid uzatma dakikalarında kazandı: 90+10!

Real Madrid, La Liga mücadelesinde Rayo Vallecano'yu 2-1 ile geçti. Ev sahibinin Vinicius Junior (15) ile bulduğu gole; Jorge De Frutos (49) ile cevap veren konuk takım, son dakika golüyle Bernabeu'dan puansız ayrıldı.
Mücadelenin 1-1 bitmesinin beklediği anlarda penaltı kazanan Kral'ın Takımı, Kylian Mbappe'nin golüyle zafere uzandı! Ayrıca da Real Madrid'de, Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.
Tansiyonun yükseldiği son bölümde; Vallecanolu Pathe Ciss 80. dakikada, Josep Maria Chavarria Perez ise 90+12. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın ardından 54 puana yükselen Real Madrid, 55 puanla lider olan Barcelona'yı takibini sürdürdü.