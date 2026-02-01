Semih Kılıçsoy yine gol attı: Cagliari'de 'Turco' fırtınası!

Cagliari, Serie A'nın 23. haftasında Verona'yı ağırladı. Son maçlarda tempolu oyunlar ortaya koyan Cagliari; Luca Mazzitelli (36), Semih Kılıçsoy (45+2), Ibrahim Sulemana (84) ve Riyad Idrissi'nin (90+1) golleriyle 4-0 galip geldi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN YİNE HARİKA GOL!

Torino maçında Maradona golü atan Semih Kılıçsoy, Verona ağlarına da unutulmaz bir vole gönderdi! Esasen ise 20 yaşındaki yetenekli forvet, Cagliari'nin 3 puanı almasında başroldeki isimlerden oldu ve takımını küme hattından uzaklaştırdı.

CAGLIARI'DE KRİTİK ZAFER

Verona zaferiyle 28 puana ulaşan Cagliari, an itibarıyla küme hattına 11 puanlık fark attı ve 12. sırada konumlandı.