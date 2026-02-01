Menü Kapat
Semih Kılıçsoy yine gol attı: Cagliari'de 'Turco' fırtınası!

İtalya Serie A'da Cagliari ile Verona sahaya çıktı. Semih Kılıçsoy'un mükemmel bir gol attığı mücadele, Cagliari adına kritik bir zaferle sonuçlandı.

Semih Kılıçsoy yine gol attı: Cagliari'de 'Turco' fırtınası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 00:43

Cagliari, Serie A'nın 23. haftasında Verona'yı ağırladı. Son maçlarda tempolu oyunlar ortaya koyan Cagliari; Luca Mazzitelli (36), Semih Kılıçsoy (45+2), Ibrahim Sulemana (84) ve Riyad Idrissi'nin (90+1) golleriyle 4-0 galip geldi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN YİNE HARİKA GOL!

Torino maçında Maradona golü atan Semih Kılıçsoy, Verona ağlarına da unutulmaz bir vole gönderdi! Esasen ise 20 yaşındaki yetenekli forvet, Cagliari'nin 3 puanı almasında başroldeki isimlerden oldu ve takımını küme hattından uzaklaştırdı.

CAGLIARI'DE KRİTİK ZAFER

Verona zaferiyle 28 puana ulaşan Cagliari, an itibarıyla küme hattına 11 puanlık fark attı ve 12. sırada konumlandı.

Semih Kılıçsoy yine gol attı: Cagliari'de 'Turco' fırtınası!

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
Cagliari; Beşiktaş'tan kiraladığı genç hücumcuyu satın almak istemesi halinde, 12 milyon Euro bonservis ödeyecek.
