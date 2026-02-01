Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu için olay sözler: "Arkamdan konuştu!"

Emre Belözoğlu hakkında Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Attila Szalai'den olay bir açıklama geldi. Macar savunmacı, İstanbul ekibinden ayrılığı sonrasında Emre Belözoğlu'nu hedef gösterdi ve Fenerbahçe ile Kasımpaşa'daki süreçlerini ön plana çıkardı.

Burak Ayaydın
01.02.2026
01.02.2026
Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Kasımpaşa'dan gönderilen Attila Szalai, genç hocaya dair flaş iddialarda bulundu. Esasen ise deneyimli stoper, Emre Belözoğlu ile şahsen problem yaşadıklarını ve arkasından konuşulduğunu anlattı.

Emre Belözoğlu için olay sözler: "Arkamdan konuştu!"

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN OLAY SÖZLER!

Kasımpaşa'dan ayrılan ve Polonya ekibi Pogon Szczecin'e imza atan Attila Szalai, sosyal medyadan paylaşım yaptı ve "Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyimi vermek ve sahada liderlik yapmak için geldim. Her şey yolundaydı. Durum sadece sezonun ikinci yarısında, yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti. İlk günden itibaren bana, benim sorumluluğum olmayan şeyler yüklenmeye başlandı. Bunlar Fenerbahçe'deki dönemimden kalan meselelerdi. Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan yapılan açıklamalar oldu. Tek bir kişisel görüşme bile yapılmadan, kaptanlığın ne anlama geldiğini bilen ve kendisi de yıllarca kaptanlık yapmış bir teknik adam tarafından kaptanlıktan alınıp yedek bırakıldım. Buna rağmen sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonel davrandım. Sonunda kendim için bir karar vermek zorunda kaldım: Saygı, dürüstlük ve netlik pazarlık konusu değildir. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı geldi. Teşekkürler Kasımpaşa. Kulüp içinde dürüst, destekleyici ve insani davranan herkese teşekkür ederim; bu zamanı benim için değerli kıldınız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu için olay sözler: "Arkamdan konuştu!"
Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KONUYA DAİR BİR AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Genç antrenör, şu an için Attila Szalai'ye cevap vermedi.
